2023, année record : à quelle vitesse les pays européens se réchauffent-ils ?

L'Europe se réchauffe presque deux fois plus vite que la moyenne mondiale, avec une augmentation d'environ 2,2 °C par rapport à l'ère préindustrielle.

Lorsqu'il s'agit d'empêcher un emballement du changement climatique en limitant le réchauffement de la planète à 1,5 °C, comme le prévoit l'accord de Paris, c'est la moyenne mondiale qui compte. Actuellement, la planète se réchauffe d'environ 1,2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et, comme le dit Samantha Burgess, "chaque fraction de degré compte".

PUBLICITÉ

L'Europe se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale, à environ 2,2 °C au-dessus des niveaux préindustriels (vers 1850-1900). Cet été, la température moyenne du continent était de 19,63 °C, soit 0,83 °C de plus que la moyenne, ce qui le place au cinquième rang des régions les plus chaudes pour la saison estivale.

Notre proximité avec l'Arctique, qui se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que la moyenne mondiale, explique en partie cette différence. La disparition de la glace de mer autour du pôle Nord affecte l'albédo de la région (sa capacité à réfléchir la lumière du soleil), ce qui a des répercussions sur l'Europe. Mais il existe un grand nombre de raisons qui expliquent les variations de température à l'échelle mondiale.

Quelle est la différence entre la température du sol et celle de l'air ?

L'objectif de l'accord de Paris, qui consiste à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C (et à le maintenir bien en deçà de 2 °C), se réfère à la température de l'air.

Cette "température de l'air proche de la surface" est enregistrée à deux mètres au-dessus du sol, conformément aux instructions strictes de l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Elle est plus froide que la température au sol, car le sol absorbe beaucoup plus de rayonnement. Les terres se réchauffent également plus rapidement que les océans.

Entre 2013 et 2022, les températures des terres européennes ont augmenté d'environ 2,04 à 2,10 °C, selon l'Agence européenne pour l'environnement (AEE).

Comment le réchauffement européen varie-t-il d'un pays à l'autre ?

Le réchauffement climatique varie également d'un pays à l'autre en Europe. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a récemment publié des statistiques sur l'évolution de la température des sols, qui nous permettent de comparer les tendances entre les pays européens.

La base de référence est ici différente, car les statistiques mesurent le changement de température par rapport à la moyenne de 1951-1980, et non par rapport à l'époque préindustrielle.

En 2022, la température annuelle globale sur terre était supérieure de 1,39°C à la moyenne de 1951-1980. De tous les continents, c'est l'Europe qui a connu la plus forte hausse de température (2,23 °C) l'année dernière.

Dans 22 des 41 pays européens inclus dans les données, les températures ont augmenté de plus de 2°C. En termes de température de l'air, l'été 2022 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe, en raison d'un nombre important de vagues de chaleur.

La France a enregistré la plus forte hausse des températures terrestres en 2022

En 2022, la variation annuelle de la température terrestre par rapport au niveau de référence de 1951-1980 varie de 1,04°C en Grèce à 2,93°C en France et au Luxembourg.

PUBLICITÉ

La Belgique, la Suisse, les Pays-Bas et l'Allemagne ont également connu des hausses de température terrestre supérieures à 2,5 °C.

Les températures ont augmenté pendant 38 années consécutives en Italie

Le nombre d'années consécutives au cours desquelles la température terrestre a été supérieure à la moyenne de 1951-1980 a augmenté dans chaque pays. Cette évolution est préoccupante pour les climatologues.

En 2022, ce nombre variait de 12 ans au Royaume-Uni, en Suède, en Norvège, en Irlande et au Danemark à 38 ans en Italie et à Malte.

Dans la plupart des pays, la dernière baisse annuelle de la température remonte à 1996 ou 1997. Depuis 2011, la température terrestre augmente dans les 41 pays européens sélectionnés.

En 2022, l'Europe a connu sa sixième année au cours de la dernière décennie avec des hausses du réchauffement terrestre supérieures à 2°C en moyenne.

PUBLICITÉ

Plus fortes hausses et baisses des températures terrestres annuelles en Europe

Si l'on considère les changements intervenus au cours des quatre dernières décennies, l'augmentation de la température annuelle des terres a dépassé 3°C dans sept pays. Cela s'est produit principalement dans les pays d'Europe de l'Est en 2020, lorsqu'une importante vague de chaleur a frappé le continent.

La Russie a connu le changement de température le plus important (3,69 °C), suivie de l'Estonie (3,63 °C) et de la Lettonie (3,55 °C).

Les scientifiques ont confirmé cette semaine que l'été 2023 a été, de loin, la saison la plus chaude que le monde ait jamais connue.

"C'est très prononcé sur le graphique et cela me rend très nerveuse pour la suite", affirme Samantha Burgess, directrice adjointe du Copernicus Climate Change Service (C3S) de l'Union européenne.

L'été boréal (hémisphère nord) de juin-juillet-août a connu une température moyenne de 16,77 °C, soit 0,66 °C de plus que la moyenne pour cette période de l'année.

PUBLICITÉ

Températures moyennes globales de l'air en surface pour les 30 étés boréaux (juin-juillet-août) les plus chauds de l'enregistrement des données ERA5, par ordre décroissant C3S/ECMWF

"C'est l'un des défis auxquels nous sommes confrontés en tant que climatologues", explique-t-elle. Le nouveau record ne s'écarte pas des prévisions des scientifiques pour cette période, même s'il se situe à la "limite extérieure" de cette fourchette.

"Mais", ajoute-t-elle, "ce qui me rend nerveuse, c'est la dynamique que nous pouvons observer dans le système".

Tout d'abord, l'océan n'a jamais été aussi chaud. "Si je regarde le graphique de la chaleur océanique, je me demande où elle va aller, car nous ne sommes pas à la période de l'année où elle devrait être maximale", affirme-t-elle.

Température journalière de la surface de la mer (°C) moyennée sur le domaine 60°S-60°N, représentée sous forme de série temporelle pour chaque année, du 1/01/79 au 31/08/23 C3S/ECMWF

Deuxièmement, nous sommes dans une année El Niño, qui a un impact sur le réchauffement des températures mondiales.

"Nous savons également que chaque El Niño est différent et qu'aucun autre El Niño n'a jamais commencé avec un océan aussi chaud. Nous ne savons donc pas encore quelle sera l'ampleur de cet événement, et nous le surveillerons très attentivement au cours des prochains mois".

L'année 2023 est en passe de battre non seulement le record de l'été le plus chaud, mais aussi celui de l'année la plus chaude que le monde ait jamais connue. Actuellement, il y a 0,01 degré de retard par rapport à 2016 pour la même période, explique Samantha Burgess.

À moins d'un hiver et d'un automne particulièrement froids, 2023 sera l'année la plus chaude que nous ayons jamais connue.

"Avec cette chaleur dans l'océan mondial, 2023 - à moins d'un hiver et d'un automne particulièrement froids - sera l'année la plus chaude que nous ayons jamais connue", assure-t-elle à Euronews Green.

Mais cet "été le plus chaud de notre vie" pourrait être considéré comme l'un des plus froids si les émissions de CO2 ne sont pas réduites de toute urgence.

"Avec le développement d'El Niño, 2024 sera probablement l'année la plus chaude", affirme Samantha Burgess.

Le réchauffement de la planète entraîne l'apparition de phénomènes plus extrêmes, comme le montre l'été d'un seul pays européen. La Grèce a subi successivement des incendies et des inondations; au début de cette semaine, une région a reçu près du double de ses précipitations annuelles moyennes en l'espace de deux jours.

Les chercheurs ont constaté que chaque degré Celsius de réchauffement de l'atmosphère augmente de 7 % la quantité de vapeur d'eau qu'elle peut contenir.

Pourquoi les températures varient-elles autant au fil des ans ?

La variabilité naturelle du système fait que l'ampleur de la variation annuelle de la température varie chaque année dans chaque pays.

Alors que l'augmentation de la température terrestre était de 2,26 °C dans l'UE en 2022, elle n'était que de 1,54 °C en 2021. La France se situait en dessous de la moyenne de l'UE en 2021, alors qu'elle a connu la plus forte hausse en 2022.

Mais la tendance à long terme est très claire.

L'ère de l'ébullition mondiale est arrivée : quand le seuil de 1,5 °C sera-t-il franchi ?

Le mois de juillet 2023 a été 1,5°C plus chaud que la moyenne préindustrielle selon le C3S. Sur la base de ces données, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a déclaré que "l'ère du réchauffement climatique est terminée" et que "l'ère de l'ébullition mondiale est arrivée".

Bien que le seuil de 1,5 °C ait été temporairement franchi, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) indique clairement, dans son dernier rapport d'évaluation, qu'un dépassement significatif se mesurera en années, et non en mois.

Les modèles climatiques indiquent que nous atteindrons probablement 1,5 °C pendant une année entière au début des années 2030. Il faudra attendre une vingtaine d'années avant que les scientifiques puissent affirmer en toute confiance que nous avons perdu toutes les chances de limiter le réchauffement de la planète à ce seuil critique.