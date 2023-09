"L’industrie pétrolière et gazière doit faire partie de l’équation climatique" (directeur COP28)

Par euronews avec agences

A trois mois de l'ouverture de la CO28, Adnan Amin douche les espoirs des activistes du climat. Il est "peu probable" qu'un consensus se dégage pour envisager une sortie progressive des combustibles fossiles.

La prochaine conférence sur le climat à Dubaï accouchera-t-elle une nouvelle fois d'une souris ? Dans un entretien accordé à Associated Press, Adnan Amin, le directeur général de la COP28, qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre prochain, espère prouver que les esprits trop critiques auront eu tort.

L'ancien directeur de l’agence des Nations Unies pour les énergies renouvelables espère même surprendre les détracteurs de la COP en pariant sur une "correction de cap" face au réchauffement climatique.

Adnan Amin annonce déjà la couleur. Il a déclaré qu'il savait ce que voulaient réellement les militants, les critiques et même le chef des Nations unies : à savoir, une sortie progressive des combustibles fossiles à l'origine du changement climatique.

Mais selon lui, cette option semble "peu probable" étant donné l'absence de consensus parmi les pays membres de la COP, comme l'a récemment rappelé le G20.

Pour autant, le directeur général croit qu'une "réduction progressive des combustibles fossiles est inévitable".

Quant aux critiques adressées à son patron, le président de la COP28, le sultan al-Jaber, un dirigeant du secteur pétrolier, Adnan Amin prend naturellement sa défense. Et de souligner qu'al-Jaber dirige également une entreprise d'énergie renouvelable et qu'il a joué un rôle clé dans la création de l'agence des Nations Unies pour les énergies renouvelables aux Émirats arabes unis.

Dans 10 ans, "j__’espère [que les critiques] diront : 'Nous ne pensions pas qu’un pays producteur de pétrole pourrait obtenir un tel résultat sur le climat'", déclare Adnan Amin.

Mais tout dépendra du rôle joué par le charbon, le pétrole et le gaz naturel et des nations qui en dépendent et des entreprises qui en profitent.

Le directeur rappelle la volonté de certains pays africains d'utiliser les énergies fossiles pour se développer. Les pays riches ont déjà émis des gaz à effet de serre pour se développer et il n’est pas juste de demander à l’Afrique d’y renoncer sans une aide financière massive pour l’aider à passer à l’énergie propre, souligne le fonctionnaire de l'ONU.

Amin a déclaré que les prochaines négociations sur le climat visaient à être les plus inclusives jamais organisées, y compris une plus grande participation des jeunes, mais qu'elles incluront également l'industrie des combustibles fossiles, souvent vilipendée.

"Nous pensons que l’industrie pétrolière et gazière doit faire partie de l’équation climatique", a déclaré Amin. "Nous discutons avec eux pour voir si nous pouvons les amener à s’engager, vous savez, dans une décarbonisation plus rapide de leurs opérations."

Amin a également déclaré qu'il considérerait les prochaines négociations de la COP comme un succès si elles accomplissaient quatre choses : réparer et augmenter l'aide financière climatique des pays riches vers les pauvres ; décarboniser davantage les systèmes énergétiques ; augmenter le financement destiné aux nations pour s'adapter à un monde plus dangereux et plus chaud, en particulier aux problèmes de faim et de santé ; et l'inclusion de nouveaux groupes dans les négociations.

La lutte contre le changement climatique est un processus extrêmement lent, mais des progrès ont été réalisés grâce aux accords passés de 2015 et 1997, rappelle encore le directeur général. .

"Il y a beaucoup d'impatience étant donné l'ampleur de la crise", a conclut Amin. "Le système multilatéral évolue lentement, mais il bouge."