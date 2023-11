Pourquoi un étang situé à Hawaï est-il devenu rose vif ?

La transformation féerique d'un étang du Kealia Pond National Wildlife Refuge a été remarquée, pour la première fois, à la fin du mois d'octobre.

PUBLICITÉ

Un étang d'Hawaï est devenu d'un rose bubble-gum tout droit sorti du film "Barbie".

Les scientifiques tentent de déterminer la raison de cet étrange changement de couleur de l'étang du Kealia Pond National Wildlife Refuge, mais ils estiment que la sécheresse est probablement en cause.

Le personnel du refuge de Maui surveille l'étang devenu rose, depuis le 30 octobre.

Selon l'US Fish and Wildlife Service, des échantillons d'eau analysés à l'université d'Hawaï suggèrent que des bactéries aimant le sel sont responsables de cette couleur éclatante.

Pour l'instant, les autorités déconseillent de pénétrer dans l'eau ou de la boire.

Pourquoi un étang d'Hawaï est-il devenu rose vif ?

La transformation féerique d'un étang du Kealia Pond National Wildlife Refuge a été remarquée, pour la première fois, à la fin du mois d'octobre.

"J'ai reçu un rapport de quelqu'un qui se promenait sur la plage et qui m'a appelé pour me dire qu'il se passait quelque chose d'étrange ici", explique Bret Wolfe, le directeur du refuge.

Bret Wolfe craignait que le rose vif ne soit le signe d'une prolifération d'algues, mais des tests en laboratoire ont révélé que les algues toxiques n'étaient pas à l'origine de cette couleur. Il s'agit plutôt d'un organisme appelé halobactérie.

Les halobactéries sont un type d'archées, ou d'organismes unicellulaires, qui se développent dans les masses d'eau à forte teneur en sel. La salinité à l'intérieur de la zone de décharge de l'étang de Kealia est actuellement supérieure à 70 parties par milliers, soit deux fois la salinité de l'eau de mer.

Bret Wolfe indique que le laboratoire devra procéder à une analyse de l'ADN pour identifier définitivement l'organisme.

La sécheresse qui sévit à Maui contribue probablement à cette situation. Normalement, le Waikapu Stream se jette dans l'étang de Kealia et y fait monter le niveau de l'eau, mais Bret Wolfe précise que cela ne s'est pas produit depuis longtemps.

Lorsqu'il pleuvra, le cours d'eau s'écoulera dans l'étang principal de Kealia, puis dans la zone de sortie qui est maintenant rose. Cela réduira la salinité et changera potentiellement la couleur de l'eau.

"C'est peut-être ce qui fera disparaître le problème", déclare Bret Wolfe.

Personne au refuge n'a jamais vu l'étang de cette couleur, pas même les bénévoles qui travaillent autour, depuis 70 ans. L'étang a pourtant déjà connu des périodes de sécheresse et de forte salinité, et Bret Wolfe ne sait pas exactement pourquoi il a changé de couleur aujourd'hui.

L'étang rose d'Hawaï attire les curieux

Des visiteurs curieux ont afflué dans le parc, après la diffusion des photos de l'étang rose, sur les réseaux sociaux.

"Nous préférons qu'ils viennent pour entendre parler de notre mission de conservation des oiseaux d'eau indigènes et menacés et de nos restaurations de zones humides. Mais non, ils sont ici pour voir l'eau rose", plaisante Bret Wolfe.

Il comprend cependant la fascination de chacun. "Si c'est ce qui les pousse à venir, ce n'est pas grave", confie-t-il. "C'est magnifique".

Le refuge est une zone humide qui sert d'habitat de nidification, d'alimentation et de repos à l'échasse hawaïenne, connue sous le nom d'Ae'o, et à la foulque hawaïenne ou Alae keokeo, deux espèces en voie de disparition. Elle accueille également des oiseaux migrateurs pendant l'hiver.

PUBLICITÉ

"L'eau ne semble pas nuire aux oiseaux", affirme Bret Wolfe.

En tant que refuge pour la faune, les gens ne sont pas censés patauger dans l'étang ni laisser leurs animaux de compagnie dans l'eau, quelle que soit sa couleur.

Mais les autorités prennent des précautions supplémentaires pour avertir les gens de ne pas entrer dans l'eau ou de ne pas manger les poissons qui y sont pêchés, car la source de la couleur n'a pas encore été identifiée.