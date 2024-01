Les femmes sont traditionnellement sous-représentées lors des grandes conférences sur le climat et seules cinq d'entre elles ont été nommées présidentes en 29 ans d'existence de l'événement.

PUBLICITÉ

L'Azerbaïdjan, qui accueillera la COP29 à la fin de l'année 2024, a nommé un comité d'organisation de l'événement composé de 28 hommes et d'aucune femme.

Ce parti pris a été dénoncé par les militants comme étant régressif, un groupe affirmant que "le changement climatique affecte le monde entier, et non la moitié de celui-ci".

Le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a annoncé cette composition controversée la semaine dernière.

Les membres sont principalement des ministres ou des fonctionnaires du gouvernement et comprennent le chef du service de sécurité de l'État.

Le comité azerbaïdjanais de la COP29, exclusivement masculin, suscite des condamnations

La nomination des membres du comité **azerbaïdjanais**a suscité de vives critiques de la part du groupe de campagne She Changes Climate, qui a publié une déclaration sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

"Ce [comité] est une étape régressive sur la voie de la parité hommes-femmes dans le domaine du climat, mais il est encore temps de changer", écrit le groupe.

"Nous demandons une représentation égale dans la gouvernance des négociations climatiques de cette année, parce que le changement climatique affecte le monde entier, pas la moitié".

L'année dernière, les Émirats arabes unis, pays hôte de la COP28, ont nommé un comité d'organisation composé à 63 % de femmes.

Mais les femmes sont traditionnellement sous-représentées lors des grandes conférences sur le climat et seules cinq d'entre elles ont été choisies comme présidentes en 29 ans d'existence de l'événement.

Cette année, Mukhtar Babayev, ancien dirigeant du secteur pétrolier, dirigera les discussions en tant que président désigné de la COP29. Il est aujourd'hui ministre de l'écologie et des ressources naturelles de l'Azerbaïdjan.

"Nous demandons une fois de plus un pare-feu entre l'industrie des combustibles fossiles et la présidence de la COP, car l'intégrité environnementale reste une préoccupation pour nous et pour de nombreuses organisations de la société civile", ajoute "She Changes Climate", dans sa déclaration.

D'autres groupes se sont également élevés contre cette décision. "Le monde est en feu, notre climat est en crise, les femmes sont touchées de manière disproportionnée. Quelle est donc l'idée révolutionnaire du comité de la COP29 pour sauver la planète ? Exclure les femmes de la prise de décision... bien sûr !", écrit le parti britannique Women's Equality Party sur X.

Le comité de la COP29 est chargé de préparer et de mettre en œuvre un plan d'action régissant l'organisation et le déroulement du sommet.

C'est la deuxième année consécutive que le principal sommet des Nations unies sur le climat est accueilli par un pétro-État. L'Azerbaïdjan est très dépendant des combustibles fossiles et est la plus ancienne région productrice de pétrole au monde.