Par Christina Larson avec AP

Certains manchots empereurs déplacent leurs colonies car la fonte des glaces menace les zones de reproduction.

De nouvelles images satellite ont permis de repérer des colonies de manchots empereurs jusqu'alors inconnues.

Les manchots empereurs, considérés comme "quasi menacés" d'extinction, sont les plus grands manchots du monde. Ils élèvent leurs petits pendant l'hiver antarctique sur des plaques de banquise gelée. Mais si la glace se brise avant que les petits n'aient pris leur envol, la plupart d'entre eux mourront.

Selon une étude publiée mercredi, au moins quelques manchots empereurs déplacent leurs colonies car la fonte des glaces due au changement climatique menace les sites de reproduction.

Cette photo de 2008-2009 fournie par le British Antarctic Survey en janvier 2024 montre un manchot empereur adulte et des poussins sur la glace de mer à Halley Bay Richard Burt/British Antarctic Survey via AP

Les sites de reproduction des manchots empereurs sont en mutation

Une colonie de manchots près de la baie de Halley semble s'être déplacée d'environ 30 kilomètres vers l'est, explique Peter Fretwell, chercheur au British Antarctic Survey. Selon lui, les conditions instables, qui ont débuté en 2016, ont rendu l'ancien emplacement périlleux.

"Les manchots empereurs ont pris sur eux d'essayer de trouver une glace de mer plus stable", précise-t-il.

Les quatre colonies nouvellement découvertes existent probablement depuis de nombreuses années, mais les scientifiques ne les avaient pas encore repérées, selon Peter Fretwell. Il s'agit pour la plupart de petites colonies, comptant chacune moins de 1 000 couples reproducteurs. Les scientifiques connaissent actuellement 66 colonies de manchots empereurs.

Cette combinaison d'images satellites prises par le British Antarctic Survey en janvier 2024 montre quatre nouveaux sites de colonies de manchots empereurs en Antarctique Copernicus/British Antarctic Survey via AP

Les colonies nouvellement repérées ne modifient pas beaucoup les estimations globales de la population - actuellement inférieure à environ 300 000 couples reproducteurs - mais elles aident les scientifiques à comprendre où les manchots pourraient se déplacer, confie Peter Fretwell.

Daniel Zitterbart, chercheur sur les manchots à la "Woods Hole Oceanographic Institution", qui n'a pas participé à l'étude, ne sait pas si l'une des colonies nouvellement identifiées pourrait être un groupe dissident d'autres colonies plus importantes.

Mais il est clair que les sites de reproduction sont en évolution et que le réchauffement de la planète signifie que de plus en plus de manchots se déplaceront.