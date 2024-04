Record mondial de température en mars pour le dixième mois consécutif : et en Europe ?

La série de records de chaleur de l'air et des océans se poursuit, alors que les climatologues appellent à une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre.

PUBLICITÉ

Le mois dernier a été le mois de mars le plus chaud jamais enregistré, devenant ainsi le dixième mois record consécutif, ont déclaré les scientifiques européens de Copernicus.

Selon le service climatologique de l'UE, la température de l'air à l'échelle mondiale a dépassé de 0,73 °C la moyenne 1991-2020 pour le mois de mars, et de 0,10 °C le précédent record établi en mars 2016.

Il s'agit du dixième mois consécutif où les températures ont été plus élevées que jamais à cette période de l'année, après que le mois de février a également battu l'ancien record d'un dixième de degré.

"Mars 2024 poursuit la séquence des records climatiques qui tombent à la fois pour les températures de l'air et les températures de surface des océans", déclare Samantha Burgess, directrice adjointe du Copernicus Climate Service (C3S).

Monthly global surface air temperature anomalies (°C) relative to 1850–1900 from January 1940 to March 2024, plotted as time series for each year. C3S/ECMWF

_"La température moyenne mondiale est la plus élevée jamais enregistrée, les 12 derniers mois ayant dépassé de 1,58°C les niveaux préindustriels._Pour arrêter le réchauffement, il faut réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre."

Qu'est-ce que l'enregistrement de la température des océans ?

Les océans reflètent la situation sans précédent qui règne dans l'atmosphère.

Les températures de l'air marin sont restées à un niveau exceptionnellement élevé le mois dernier, malgré l'affaiblissement d'El Niño dans l'est de l'océan Pacifique équatorial.

Comme Carlo Buontempo, directeur de C3S, nous l'a déjà dit, le phénomène El Niño, qui a débuté en juin, n'explique pas entièrement la situation exceptionnellement chaude dans laquelle se trouve la Terre depuis 10 mois.

"Alors qu'El Niño ajoute et soustrait - selon la phase dans laquelle on se trouve - à la température moyenne mondiale, il y a quelque chose qui continue vient en plus s'ajouter", a-t-il déclaré_. "Il s'agit des gaz à effet de serre."_

Température quotidienne (en°C) de la surface de la mer moyenne sur l'océan mondial extrapolaire (60°S–60°N) pour 2016 (jaune), 2023 (rouge) et 2024 (ligne noire). Copernicus Climate Change Service/ECMWF

La température moyenne à la surface des océans a atteint 21,07 °C en mars, soit la valeur mensuelle la plus élevée jamais enregistrée. Cette valeur pour les océans - qui exclut les extrémités polaires de la Terre - est légèrement supérieure aux 21,06 °C enregistrés en février.

Les records sont également remis en question dans les océans polaires glacés. L'étendue de la glace de mer de l'Antarctique - définie comme la surface totale de l'océan contenant des concentrations de glace de mer supérieures à 15 % - était inférieure de 20 % à la moyenne en mars.

Il s'agit de la sixième étendue la plus faible pour un mois de mars dans l'enregistrement des données satellitaires, indique C3S, poursuivant une série d'importantes anomalies négatives observées depuis 2017.

Le mois de mars a-t-il été un mois record pour l'Europe ?

Pour l'Europe, le mois dernier a été le deuxième mois de mars le plus chaud jamais enregistré - seulement un petit 0,02°C de moins que mars 2014.

La température moyenne sur le continent a dépassé de 2,12°C la moyenne 1991-2020 pour le mois de mars, les régions du centre et de l'est ayant connu la plus forte hausse.

Sur le plan hydrique, le mois de mars a été plus humide que la moyenne dans la majeure partie de l'Europe occidentale, les tempêtes ayant entraîné de fortes précipitations dans le sud de la France et dans la péninsule ibérique. Les régions scandinaves ont également été plus humides que la moyenne.

Le reste de l'Europe a été plus sec que la moyenne, avec des précipitations particulièrement rares dans le nord-ouest de la Norvège.

Le dépassement du seuil critique de 1,5°C s'accentue

L'observatoire Copernicus utilise des milliards de mesures provenant de satellites, de navires, d'avions et de stations météorologiques du monde entier pour alimenter ses analyses et conclusions générées par ordinateur et publiées au nom de la Commission européenne.

Copernicus a précédemment indiqué qu'en janvier 2024, le réchauffement climatique a dépassé 1,5 °C pendant une année entière pour la première fois.

PUBLICITÉ

La moyenne sur 12 mois qui a atteint 1,52 °C en janvier 2024 s'élève maintenant à 1,58 °C pour les 12 derniers mois, par rapport à la moyenne préindustrielle de 1850-1900.

Dans l'étroite fenêtre qui reste pour empêcher ce dépassement temporaire d'un seuil critique de devenir permanent, le message direct de Samantha Burgess, la directrice adjointe de Copernicus Climate mérite d'être répété : "pour arrêter le réchauffement, il faut réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre."