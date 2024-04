Le SF6, un gaz à effet de serre 24 000 fois plus puissant que le CO2

Par Euronews Green

L'électrification de la Chine est en grande partie à l'origine de l'augmentation des émissions de SF6, utilisé pour isoler les lignes électriques.

PUBLICITÉ

Selon une nouvelle étude, un gaz à effet de serre 24 000 fois plus puissant que le dioxyde de carbone augmente en raison des besoins croissants en électricité de la Chine.

Ce n'est pas pour rien que le CO2 est le premier gaz à effet de serre sur notre radar. Ce gaz naturellement présent dans l'atmosphère, mais dopé par la combustion de combustibles fossiles par l'homme, est le principal responsable de la crise climatique.

Mais la surcharge de carbone n'est pas le seul gaz qui menace le climat de la Terre ; les accords internationaux couvrent un certain nombre d'autres gaz, y compris un groupe de gaz fluorés (F) créés par l'homme.

L'hexafluorure de soufre (SF6) fait partie de cette puissante famille : il s'agit d'un gaz incolore et inodore souvent utilisé pour isoler les lignes électriques.

L'électrification rapide de notre monde a entraîné une forte augmentation des concentrations atmosphériques de SF6 au cours de ce siècle. Une nouvelle étude internationale montre que la Chine est à l'origine de la majeure partie de ces émissions au cours de la dernière décennie.

Pourquoi le SF6 est-il dangereux ?

Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) des gaz à effet de serre varie considérablement. Il s'agit d'une mesure de la quantité d'énergie thermique qu'ils absorbent par tonne.

L'hexafluorure de soufre a un PRP d'environ 24 300 (contre 1 pour le CO2) et ses émissions devraient durer plus de 1 000 ans dans l'atmosphère.

"Toute augmentation des émissions de SF6 au cours de ce siècle modifiera effectivement le bilan radioactif de notre planète (l'équilibre entre l'énergie entrante du soleil et l'énergie sortante de la Terre) bien au-delà de l'horizon de plusieurs décennies des politiques climatiques actuelles", déclare Ronald Prinn, directeur du programme conjoint du MIT et du CGCS, coauteur de l'étude.

"C'est pourquoi il est impératif que la Chine et tous les autres pays prennent des mesures immédiates pour réduire et, à terme, éliminer leurs émissions de SF6".

Comment l'Europe s'attaque-t-elle aux émissions de SF6 ?

En 2021, les émissions de SF6 en provenance de Chine ont atteint 125 millions de tonnes d'équivalent CO2, soit environ 1 % des émissions totales de carbone du pays. Ce chiffre est comparable au total des émissions de CO2 des Pays-Bas ou de la Belgique.

La Chine ne figurant pas sur la liste des pays industrialisés établie par la convention des Nations unies sur le climat dans les années 1990, elle n'est pas soumise à la même obligation que les pays européens en ce qui concerne la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre.

En réduisant le SF6 dans les équipements électriques, ces pays de l'annexe 1 ont réduit leurs émissions de SF6 au cours des 30 dernières années. Mais cela ne suffit pas à compenser l'augmentation des émissions des pays en développement, qui doivent faire face à une demande d'électricité en forte croissance et à l'adoption rapide des technologies liées aux énergies renouvelables.

En 2010, l'Allemagne était de loin le pays européen qui produisait le plus d'émissions de SF6. Mais son bilan s'est amélioré grâce à l'engagement volontaire de l'industrie et à l'investissement dans des solutions de remplacement.

Dans l'Union européenne, un nouveau règlement sur les gaz fluorés est entré en vigueur le mois dernier. Il prévoit l'élimination progressive de ces gaz puissants d'ici à 2050.

Il ne va toutefois pas aussi loin que la proposition initiale, qui visait à éliminer progressivement le SF6 de tous les nouveaux "appareillages de connexion" (équipements de transmission électrique) d'ici à 2031. Au lieu de cela, les lobbyistes auraient fait pression pour que le gaz à effet de serre continue d'être utilisé lorsque de meilleures alternatives ne sont pas disponibles.

De combien les émissions de SF6 ont-elles augmenté en Chine ?

Les émissions de SF6 de la Chine ont presque doublé, passant de 2,6 gigagrammes (Gg) par an en 2011 - où elles représentaient 34 % des émissions mondiales - à 5,1 Gg par an en 2021, où elles représentaient 57 %.

C'est ce que révèlent des chercheurs du Joint Program of MIT on Global Change Science and Policy, de l'université de Fudan, de l'université de Pékin, de l'université de Bristol et du Meteorological Observation Center of the China Meteorological Administration (centre d'observation météorologique de l'administration météorologique chinoise).

Selon l'étude publiée le mois dernier dans la revue Nature Communications, l'augmentation des émissions chinoises de SF6 au cours de la période de dix ans a compensé les réductions d'émissions réalisées ailleurs dans le monde.

PUBLICITÉ

Quelles solutions ?

"L'adoption de pratiques de maintenance qui minimisent les taux de fuite de SF6 ou l'utilisation d'équipements sans SF6 ou de substituts du SF6 dans le réseau électrique contribueront à l'atténuation des gaz à effet de serre en Chine", explique l'auteur principal Minde An, postdoc au Center for Global Change Science (CGCS) du MIT.

"Nous considérons nos résultats comme une première étape dans la quantification du problème et dans l'identification des moyens de le résoudre".

Pour effectuer leurs calculs, les chercheurs ont pris des mesures dans neuf stations d'un réseau chinois, dont une du réseau AGAGE (Advanced Global Atmospheric Gas Experiment).

À titre de comparaison, les émissions totales mondiales ont été observées à partir de cinq stations AGAGE de "fond", relativement peu polluées, situées ailleurs dans le monde.