Les pays des Balkans créent un comité pour protéger le lac Prespa, menacé de disparition

Par Borjan Jovanovski

La baisse spectaculaire du niveau d'eau du lac met en péril la riche biodiversité de cette région et ses espèces d'oiseaux endémiques.

PUBLICITÉ

Le lac Prespa, situé à cheval sur trois États des Balkans, la Macédoine du Nord, l'Albanie et la Grèce, est sur le point de disparaître. Chaque année, le prélèvement des eaux de ce lac à la biodiversité unique devient de plus en plus intense.

Afin d'éviter un désastre environnemental causé par le changement climatique et par la main de l'Homme et de pousser les gouvernements à l'action, des ONG des trois pays ont lancé le Forum pour le développement de la région de Prespa. Elles espèrent une mise en œuvre concrète des accords politiques conclus qui prévoient les mécanismes de sauvegarde de cet écosystème.

"Les organisations non gouvernementales des trois Etats veulent lancer un appel aux institutions et aux autorités locales pour qu'elles accélèrent les efforts en matière de connexion institutionnelle et de concrétisation des plans d'action. De nombreuses recherches ont été effectuées, de nombreux documents stratégiques ont été adoptés, mais leur mise en œuvre fait défaut et les citoyens en témoignent le mieux et s’attendent à ce que les trois États prennent des mesures urgentes dès que possible" explique Ljupco Krstevski de l'ONG Eurothink.

Lors de ce Forum, des représentants de la Bodensee-Stiftung ont présenté leur expérience du lac de Constance, lui aussi situé à la frontière de 3 pays. La gestion de son écosystème repose sur l'accord politique signé par la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche dans les années 1960. Le lac de Constance et celui de Prespa sont les seuls en Europe dont les eaux sont partagées par plusieurs pays.

"La société civile ne peut pas attendre que certains hommes politiques présents dans les capitales adoptent l’état d’esprit nécessaire pour que les habitants et les maires, s’ils réalisent que c’est important, puissent influencer les hommes politiques au plus haut niveau pour faire respecter les accords" affirme Volker Kromrey de la Bodensee-Stiftung.

Les organisations civiles de Macédoine du Nord, d'Albanie et de Grèce se sont engagées à poursuivre la coopération mutuelle qui n'existait pas dans le passé en raison des différends géopolitiques qui opposaient les 3 pays. Selon elles, cette mesure permettra d'éviter une catastrophe écologique autour de ce lac vieux de plus d'un million d'années.