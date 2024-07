Dans ce cours accéléré, nous examinons comment les solutions fondées sur la nature sont de plus en plus utilisées pour lutter contre les inondations, les sécheresses et la pénurie d'eau.

Qu'il s'agisse de zones humides en milieu urbain ou de laisser davantage libre cours aux rivières, la nature est de plus en plus considérée comme une alliée pour améliorer la disponibilité, la qualité et la protection de l'eau.

En quoi consistent les solutions fondées sur la nature ?

La Commission européenne définit les solutions fondées sur la nature comme suit :

« Des solutions inspirées et portées par la nature, rentables, offrent à la fois des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuent à renforcer la résilience. Ces solutions introduisent de plus en plus de diversité, de nature, de caractéristiques et de processus naturels dans les villes, les espaces terrestres et marins, grâce à des interventions adaptées au niveau local, efficaces en termes de ressources et de systèmes. »

Quels en sont les avantages ?

Désormais reconnues comme l'un des meilleurs moyens de stimuler la biodiversité et de renforcer la résilience climatique, les solutions fondées sur la nature sont souvent mises en oeuvre en lien avec les infrastructures hydrauliques conventionnelles pour obtenir des résultats plus durables. Souvent autonomes, ces solutions peuvent être un moyen de se préparer aux catastrophes naturelles liées à l'eau, telles que les inondations, voire à les prévenir.

Exemples phares de solutions fondées sur la nature :

La restauration des zones humides :

Elle améliore la filtration de l'eau et le contrôle des inondations.

Les toits végétalisés :

Ils absorbent l'eau de pluie et améliorent la qualité de l'air en milieu urbain.

Les revêtements perméables :

Ils réduisent le ruissellement et permettent de restaurer les nappes phréatiques.

Les jardins de pluie :

Ils captent et absorbent les eaux de ruissellement.

Le reboisement :

Il améliore l'infiltration du sol et réduit le ruissellement.

Le Green Deal de l'UE met l'accent sur la protection du climat, le renforcement de la résilience, la prévention et la préparation. Bruxelles s'est également engagé à protéger la biodiversité et les écosystèmes, tout en garantissant une agriculture durable. Les solutions fondées sur la nature (ou NBS en anglais) sont considérées comme des outils essentiels pour atteindre ces objectifs. L'UE finance 76 projets de recherche et d'innovation dans 71 pays, avec plus de 600 millions d'euros alloués. Des pays comme la Belgique, l'Espagne et l'Allemagne investissent beaucoup dans les solutions basées sur la nature.

Pour chaque euro investi dans la restauration de la nature, le retour en termes d'avantages sociaux, économiques et environnementaux est nettement plus élevé. Malgré cette efficacité avérée, les investissements mondiaux dans les solutions fondées sur la nature, en 2018, étaient inférieurs à 1 % du financement total des infrastructures de gestion de l'eau.

S'intéresser à l'eau

Euronews et la Commission européenne s'associent pour promouvoir la campagne de l'UE sur l'utilisation rationnelle de l'eau, #WaterWiseEU.

Notre série, Water Matters, et la campagne de l'UE visent à sensibiliser au stress croissant exercé sur les systèmes hydriques de l'Europe et à la nécessité d'une gestion durable de l'eau.

Water Matters approfondira différentes questions liées à l'eau, en soulignant l'importance de protéger la nature et les écosystèmes faisant partie intégrante du cycle de l'eau. Grâce à un contenu pertinent, Euronews et la Commission européenne espèrent pouvoir inciter les individus et les communautés à devenir #WaterWiseEU.