Les animaux sauvages de plus en plus nombreux en Grèce : la peur gagne certains villages

La vue de ses animaux morts a choqué, Anastasios Kasparidis, agriculteur. Les grandes empreintes dans le sol ne laissaient aucun doute sur le fait qu'ils avaient été tués par un ours, un visiteur autrefois rare mais aujourd'hui de plus en plus fréquent dans le nord de la Grèce.

Les défenseurs de l'environnement se sont félicités de la reconstitution des populations d'ours et de loups grâce à la désignation d'espèces protégées qui a interdit leur chasse.

Toutefois, certains agriculteurs et habitants des zones rurales disent craindre pour leurs moyens de subsistance et, dans certains cas, pour leur sécurité.

Ils réclament une plus grande protection et certains estiment même que la protection de la faune est allée trop loin et réclament la levée des restrictions.

Le nombre d'ours bruns, le plus grand prédateur de Grèce, a presque quadruplé depuis les années 1990. Jusqu'à 870 ours bruns errent dans les forêts du nord du pays, selon l'enquête la plus récente d'Arcturos, une organisation environnementale fondée en 1992 qui offre un sanctuaire aux ours et aux loups sauvés.

Les loups ont également vu leur nombre augmenter. Selon les experts, c'est plutôt une combinaison de facteurs, tels que la réduction de la chasse, des hivers plus doux et le métissage avec les porcs domestiques, qui les a amenés à se reproduire plus rapidement.

Considérés par beaucoup comme des animaux nuisibles pour les cultures, il n'est plus rare de voir une douzaine de sangliers ou plus se promener sur les trottoirs ou s'ébrouer dans les cours dans de nombreuses régions du pays.

L'augmentation du nombre d'animaux sauvages a également entraîné une augmentation des contacts avec les humains, dont la grande majorité ne sait pas comment se comporter lors d'une rencontre.

Ce manque de familiarité a suscité la peur dans certaines communautés, en particulier après un petit nombre d'incidents graves survenus cette année : un enfant mordu par un loup, un homme âgé blessé par un ours dans son jardin, un randonneur mordu par un ours et un autre randonneur qui est mort après être tombé dans un canyon lors d'une rencontre avec un ours.

À Levia, un village d'environ 660 habitants entouré de champs dans le nord-ouest de la Grèce, plusieurs rencontres avec des ours ont été signalées en octobre, et des sangliers sauvages errent souvent dans le village. La situation est similaire dans le village voisin de Valtonera, situé à 170 km à l'ouest de Thessalonique, la deuxième ville de Grèce.

"Autrefois, le village ne comptait pas d'animaux sauvages. Autrefois, un loup apparaissait de temps en temps", explique le maire du village Konstantinos Nikolaidis. Aujourd'hui, des sangliers, des renards, des ours ou des loups rôdent autour du village, voire à l'intérieur de celui-ci.

L'augmentation de la population de sangliers a entraîné des demandes d'extension de la saison de chasse.

Les experts notent que ce n'est pas seulement l'augmentation du nombre d'animaux sauvages qui a conduit à des empiètements dans les zones urbaines. De nombreux facteurs jouent un rôle, selon eux, qu'il s'agisse de la perte d'habitat due aux incendies de forêt, des perturbations sonores causées par les éoliennes et les véhicules de loisirs, ou encore des animaux encouragés par le déclin des populations humaines dans les villages.

"Il y a une fragmentation naturelle de l'habitat des ours, il y a souvent des sécheresses, il y a un manque de nourriture dans l'environnement naturel, il y a une désertification des villages qui rend les zones résidentielles plus attrayantes pour les ours, alors ils s'approchent et trouvent de la nourriture", a expliqué Panos Stefanou, responsable de la communication chez Arcturos.