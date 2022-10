Lancement à Prague de la communauté politique européenne

44 chefs d'Etat et de gouvernement européen sont réunis à Prague pour lancer une nouvelle plateforme de concertation continentale : la communauté politique européenne. A l'occasion de cette réunion, les responsables échangeront sur leurs projets concernant l'avenir de l’Europe avec une attention particulière sur la sécurité et l'énergie.

"Nous partageons le même continent et nous faisons face aux mêmes défis. Et nous avons l'occasion d'apporter des réponses pour améliorer la coopération et la coordination afin de parvenir à plus de stabilité, de sécurité, de paix", explique le président du Conseil européen, Charles Michel.

Deux pays ne sont pas conviés à cette réunion : la Russie et le Bélarus. Toutefois l'ombre du Kremlin et de la guerre en Ukraine planent sur la rencontre.

"Tout le continent européen est là à l'exception de deux pays, le Bélarus et la Russie. Cela montre à quel point les deux pays sont isolés", juge le Premier ministre belge Alexander De Croo.

Autour de la table se retrouvent des pays membres de l'Union européenne et d'autres qui n'appartiennent pas au projet européen. Pour le Royaume-Uni, ce nouveau format est l'occasion de relancer les contacts avec ses partenaires continentaux.

Parmi les participants il y a aussi des candidats à l'adhésion dont les Balkans occidentaux. Cette réunion est l’opportunité de demander à la Serbie de s'aligner sur la position européenne concernant les sanctions contre la Russie.

De nombreuses questions sont aussi en suspens avec le président turc, en particulier sur les relations entre Ankara et Athènes. Or l'objectif de cette communauté politique européenne est justement de pouvoir engager un dialogue.