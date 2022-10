Les dernières frappes russes sur l'Ukraine pourraient entraîner davantage de réfugiés et de déplacements internes, avertit le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

"Je dis clairement que ce qui s'est passé est inexcusable : le bombardement de cibles civiles, de maisons, d'infrastructures non-militaires, et ce de manière indiscriminée", dénonce Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

"Cela signifie que la guerre est de plus en plus dure pour les civils. Nous allons voir plus de déplacements, donc nous allons voir un impact humanitaire croissant."

Ses propos sont intervenus après une vague de frappes russes à travers l'Ukraine en représailles à l’explosion d’un camion qui a endommagé le pont qui relie la Russie à la Crimée, illégalement annexée.

Environ 7,6 millions de personnes ont quitté le pays depuis le début de l'invasion, et certaines sont rentrées chez elles depuis. 4,2 millions de personnes se sont inscrites pour bénéficier d'une protection temporaire dans l'UE ou d'autres programmes de protection, selon le HCR.

"C'est un chiffre énorme. En Ukraine, nous avons entre six et sept millions de personnes déplacées", précise Filipo Grandi.

"La difficulté est l'absence de solution. Parce que l'aide humanitaire peut toujours être activée, mais il est difficile de la maintenir sur le long terme s'il n'y a pas de solution, s'il n'y a même pas de perspective de solution".