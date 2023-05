Malte restaure et met au jour les trésors de la citadelle de Gozo

La citadelle de Gozo a été restaurée et mise en valeur dans le cadre de travaux financés par l'Union européenne. De nouveaux trésors ont été mis au jour sur ce site qui est aujourd'hui, mieux adapté à l'accueil des visiteurs.

À Malte, la "Cittadella" de l'île de Gozo a retrouvé toute sa splendeur. Longtemps laissé à l'abandon, ce site qui au cours des siècles, a été occupé par les Phéniciens et les Romains et a assuré des fonctions défensive, religieuse ou encore administrative, a fait l'objet d'une restauration grâce à un projet européen.

"Nous avons restauré la plupart des façades et les bâtiments historiques à l'intérieur de la citadelle," décrit Stephen Cini, directeur assistant du département du patrimoine culturel au sein du ministère en charge de l'île de Gozo. "Nous avons également retiré tous les services qui étaient d'une certaine manière, très inopportuns," indique-t-il en faisant référence à des toilettes. "Des places et des rues ont été recréées et repavées, nous les avons rendues plus accessibles en évitant certains escaliers qui avaient été construits dans les années 60," précise-t-il.

Des trésors mis au jour

Également connue sous le nom de Castello, la "Cittadella" abrite plusieurs églises dont la cathédrale de Notre-Dame de l'Assomption datant du XVIIe siècle.

Les travaux de réhabilitation de cette ville fortifiée que les habitants de Gozo utilisaient comme refuge face aux envahisseurs ont permis de révéler l'existence de passages secrets et d'autres trésors.

"Pendant les fouilles, nous avons découvert l'ancienne entrée de la Citadelle et nous avons dû la mettre au jour très lentement pour ne pas endommager sa structure, elle est toujours intacte et aujourd'hui, elle est mise en valeur : on peut la voir par au-dessus," explique Roberta C. Attard, architecte pour le ministère de Gozo. "Nous avons également trouvé des silos de l'âge du Bronze," renchérit la spécialiste.

Financement européen

La restauration a été réalisée entre mars 2014 et juin 2016. Mais les travaux d'entretien se poursuivent dans la Cittadella, lauréate du 1er prix Regiostars 2022 du meilleur projet européen des 15 années précédentes.

Le budget final du projet a atteint 14,8 millions d'euros, 85% ayant été pris en charge par la politique européenne de cohésion, le reste, par Malte.

Près d'un million de visiteurs par an

Chaque année, près d'un million de visiteurs parcourent la citadelle. Dans le cadre de la restauration, un centre spécifique a été créé pour les accueillir, là où se trouvaient deux réservoirs d'eau, du temps de la domination britannique.

"On a appris que la France était impliquée dans l'histoire de Gozo et que les Ottomans aussi," déclare Océane, une touriste française. "Ici, on peut comprendre toute l'histoire, simplement en lisant les panneaux, mais surtout en visitant le musée qui est très complet," dit-elle avant de conclure : "En sortant de là, on peut dire qu'on est un puits de culture."

La "Cittadella" n'est pas le seul joyau de Gozo. Un promontoire qui abrite des espèces végétales et animales endémiques est situé dans une zone classée Natura 2000.