Le peuple ukrainien a reçu mercredi le prix Sakharov du Parlement européen. A travers cette récompense qui met en avant la liberté de l'esprit, les eurodéputés rappellent ainsi leur solidarité avec Kyiv dans sa lutte pour la liberté et l'indépendance.

La société civile ukrainienne et des responsables élus étaient présents dans l'hémicycle à Strasbourg pour recevoir le prix.

"Nous avons été témoins de la résistance inspirante de citoyens ordinaires qui ont fait le sacrifice ultime pour retarder une colonne de chars, de personnes âgées qui se sont levées pour faire face aux troupes russes avec pour seule arme leur fierté, de femmes courageuses contraintes d'accoucher dans des stations de métro souterraines", souligne la présidente du Parlement, Roberta Metsola.

"Nous sommes aux côtés de l'Ukraine, nous ne détournerons pas le regard", ajoute-t-elle.

Le président ukrainien s'est exprimé à distance au cours de cette cérémonie. Volodymyr Zelensky a demandé une minute de silence en mémoire des citoyens morts au cours de la guerre menée par la Russie.

Pour le maire de Melitopol, présent dans l’hémicycle, ce prix abat la désinformation russe.

"La Russie a essayé de faire rentrer la propagande russe dans la tête des citoyens en zone occupée en disant que la Russie était là à tout jamais, que l'Union européenne et les institutions européennes les avaient oubliés, qu'ils ne seraient jamais libérés", explique Ivan Fedorov.

Or ce prix "montre à nos citoyens que personne n'a oublié les Ukrainiens", poursuit-il.

Le Parlement européen souligne que le peuple ukrainien ne se bat pas uniquement pour sa souveraineté et son intégrité, mais aussi pour la démocratie et les valeurs européennes. A travers ce prix, les eurodéputés veulent aussi dénoncer l'invasion russe et un régime qui cherche à affaiblir et à diviser l'UE.