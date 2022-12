L'avocat d'Eva Kaili, Michalis Dimitrakopoulos, clame l'innocence de sa cliente, impliquée dans l'affaire de corruption qui secoue le Parlement européen.

Il a rencontré l'eurodéputée grecque à la prison belge où elle est détenue depuis son arrestation.

Ils se sont préparés ensemble pendant plus de 4 heures à la veille de sa comparution devant le juge, jeudi.

"La procédure pénale est secrète. En raison de ce secret, je ne peux pas en dire beaucoup. La seule chose que je peux dire est qu'Eva Kaili est innocente", a déclaré l'avocat d'Eva Kaili.

L'avocat de l'ancienne vice-présidente du Parlement européen affirme que Eva Kaili se sent trahie par Francesco Giorgi, son compagnon, également mis en cause dans ce scandale."Elle se sent trahie par son partenaire. Elle lui faisait confiance et il l'a trahie", a expliqué Maître Michalis Dimitrakopoulos.

Eva Kaili et Francesco Giorgi sont tous deux accusés de corruption, de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle en vue de faire pression en faveur de pays comme le Maroc et le Qatar.

Le juge doit décider si Eva Kaili restera en prison ou si elle sera libérée avec des restrictions jusqu'à l'ouverture d'un éventuel procès. "Nous avons de solides arguments juridiques pour sa libération. Nous nous battrons, car je pense que Mme Kali ne se risquera pas à fuir et qu'elle n'a aucun moyen de détruire des preuves," a assuré l'avocat de l'eurodéputée grecque.

Selon le journal belge, le Soir, Eva Kaili a partiellement reconnu son implication dans le scandale, puisqu'elle admet avoir demandé à son père de l'aider à cacher l'argent.

L'avocat affirme que cette information "n'est pas vraie".