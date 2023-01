Retour à l'emploi : mieux se reconstruire après une longue maladie

Comment concilier travail et longue maladie ? Un projet européen a établi avec des patients, entreprises et soignants, une méthode pour guider les personnes ayant eu un diagnostic de cancer qui souhaitent reprendre leur activité professionnelle.

Depuis deux ans, Sandrine Morizet est traitée pour un cancer du sein dans un hôpital de Lille dans le nord de la France. Elle estime que son retour au travail est essentiel à son rétablissement. "C'est une maladie où effectivement, on peut partir très vite dans la dépression, mais quand on sait qu'on est bien entourés et qu'on a des employeurs qui sont compréhensifs et qui nous accompagnent, cela nous donne une volonté supplémentaire de guérir et d'aller vers l'avant," estime-t-elle.

"Trouver les réponses adaptées"

Sandrine Morizer participe avec son oncologue Laurence Vanlemmens du Centre Oscar Lambret à "I Know How", projet pilote européen dont l'objectif est d'augmenter de 15%, le nombre de patients atteints de ce type de maladie qui reprennent le travail.

Parmi les résultats de l'initiative, un livret sous format papier et numérique qui contient 13 fiches indiquant qui fait quoi, des liens utiles, des moments clés, ainsi que le feed-back des patients. "Il y a des fiches qui parlent de l'annonce jusqu'à Faut-il en parler à l'employeur ?" décrit Laurence Vanlemmens. "Les personnes peuvent aller cliquer directement sur les liens utiles, donc par exemple, elles vont pouvoir aller sur le site Ameli pour voir ce que c'est qu'une visite de pré-reprise : l'objectif, c'est d'accompagner les personnes très tôt et de trouver ce qui est adapté pour elles," souligne-t-elle.

Le projet dispose d'un budget total de 4 millions d'euros dont 2,4 provenant de la politique européenne de cohésion, le reste étant apporté par les participants. Il réunit des partenaires en France, Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni : des soignants, des villes, des entreprises et des centaines de patients volontaires.

Être "acteur" de sa reprise d'emploi

Sandrine Morizet a repris son emploi de directrice d'une succursale bancaire. Son employeur a pu s'appuyer sur la feuille de route destinée aux entreprises qui a été élaborée dans le cadre de "I Know How". Le document informe et donne des conseils pour concilier les besoins du collaborateur et ceux de l'employeur.

De ce point de vue, les ressources humaines jouent un rôle essentiel. "Il ne faut pas hésiter à tout aborder, y compris avec le salarié parce qu'il a moins de tabous que nous dans la gestion de ce sujet-là," indique Arnaud Schwarshaupt, directeur des ressources humaines CIC Nord-Ouest, entreprise qui emploie Sandrine Morizet. "Il peut être aussi à l'origine de propositions par rapport à son retour à l'emploi et il ne faut rien se refuser et tout mettre en œuvre pour essayer de le faire revenir - si le collaborateur le souhaite, car s'il n'est pas acteur de son retour, cela ne sert à rien -," fait-il remarquer.

L'initiative comporte également un volet formation. Les bonnes pratiques sont partagées entre les différents partenaires. Mais pour Isabel Weemaes, responsable du projet "I Know How", le travail ne s'arrête pas là. "Il reste encore beaucoup à faire en termes de législation, de culture, de changement de mentalités sur le retour au travail et sur la place que l'emploi occupe dans la vie des gens," estime-t-elle.

Par l'action collective, on permet ainsi à davantage de personnes de regarder vers l'avenir.