Comment l'énergie de l'entrepreneuriat a revitalisé une région tchèque

Ancien bastion de l'industrie textile, Brno a dû se réinventer. Il y a vingt ans, la deuxième ville tchèque s'est dotée d'un hub d'entreprises appelé JIC, l'un des premiers incubateurs technologiques de l'Est de l'Union européenne. Ses résultats attirent les entrepreneurs et entreprises ayant une perspective internationale.

"Depuis la création du JIC," nous explique Michal Veselý, son directeur général du marketing, "plusieurs centaines d'entreprises sont passées par nos services ; en 2021, leur chiffre d'affaires total s'élevait à environ 700 millions d'euros."

De nombreuses start-up sont intéressées à rejoindre JIC, mais seule une candidature sur douze est acceptée. Ce qui permet au projet, de renforcer son impact en choisissant les meilleures avec lesquelles travailler.

"Ce qui est précieux, c'est le conseil"

Parmi celles qui ont été retenues, IDEA StatiCa qui a démarré de zéro au sein du parc il y a douze ans. Spécialisée dans le béton et les raccords en acier, l'entreprise fait partie des leaders mondiaux de ce secteur avec plus de 6 500 clients.

"JIC vous aide à vous lancer," indique Juraj Sabatka, PDG de la société. "Mais ce qui est plus précieux et qui vient plus tard, c'est le conseil : JIC vous met en relation avec le secteur, fournit des services spécialisés, examine votre business plan, votre modèle de mise sur le marché et vos opérations de développement et vous aide à les réaliser."

JIC a contribué depuis 2003, à la création de plus de 3 500 emplois qualifiés. Son budget total dépasse 12,5 millions d'euros, 72% ayant été financés par la politique européenne de cohésion.

Entreprendre pour un avenir meilleur

L'une des devises de JIC, c'est entreprendre pour un monde meilleur. Le hub soutient ainsi, des start-up comme Tierra Verde, spécialisée dans les produits de nettoyage respectueux de l'environnement. Sa gamme lancée avec un savon bio s'étend aujourd'hui à 250 références.

"Actuellement, JIC aide Tierra Verde dans le cadre de deux projets : l'un concerne l'automatisation et le deuxième, la durabilité," précise Jan Čillík, PDG de l'entreprise. "De plus, JIC nous aide à nous ouvrir sur le marché européen," renchérit-il.

Enfin, pour stimuler l'entrepreneuriat, JIC organise des formations. Des ateliers et des activités ont lieu en coopération avec des universités tchèques. Les jeunes de la région sont encouragés à développer des idées permettant de bâtir un avenir meilleur. Veronika Rejšková, responsable de l'équipe de développement en charge des étudiants à JIC, nous précise les valeurs que le hub entend transmettre aux jeunes : "Le courage, mais aussi la liberté, le fait de faire leurs propres choix sur ce qu'ils feront et peut-être aussi la créativité, l'idée qu'ils peuvent vraiment apporter quelque chose de nouveau, dont personne n'a jamais entendu parler," dit-elle.

JIC a fait partie de la sélection finale des derniers REGIOSTARS Awards qui récompensent des projets ayant bénéficié de financements européens.