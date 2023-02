Dans un champ des Pays-Bas, plusieurs antennes sont installées autour d'une parcelle circulaire. Ce grand cercle constitue une partie du plus grand radiotélescope européen : LOFAR. Les points noirs qui le recouvrent sont des antennes.

En Europe, il existe une cinquantaine de stations comme celle d'Exloo, avec des milliers d'antennes réparties sur tout le continent. C’est un "œil unique" pour explorer et comprendre les confins de l’univers.

"Plus vous éloignez les antennes, plus vous pourrez observer les objets avec précision", nous explique Maaijke Mevius, chercheuse à ASTRON. "Avec LOFAR, nous étudions vraiment l'univers primordial. Nous pouvons l’étudier et remonter très loin dans le temps, soit jusqu'aux 500 premiers millions d'années qui ont suivi le Big Bang", précise-t-elle.

Des milliers d'antennes pour scruter le ciel

Le super radiotélescope LOFAR est né il y a 13 ans. Contrairement aux télescopes à disque, les milliers d'antennes de ce récepteur paneuropéen sont plus sensibles aux ondes électromagnétiques de basse fréquence et "voient" tout le ciel en même temps.

Toutes les données générées par les différentes stations sont stockées dans un superordinateur et traitées à ASTRON, le siège du projet. Mais comment cela marche-t-il et qu’observe-t-on exactement ?

"Nous devons amplifier ce signal plus d'un million de fois. Et ce que vous voyez ici, ces bandes rouges et jaunes sur le fond, c'est le signal que nous recherchons. Nous pouvons observer d'autres planètes, mais nous regardons aussi beaucoup plus loin, vers les galaxies et les trous noirs qui sont très loin de nous, et nous essayons de comprendre comment l'univers s'est formé", explique Wim Van Capellen, responsable du programme à ASTRON.

Un projet européen ambitieux

Avec la France, les Pays-Bas, l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne, la Lettonie, la Suède, l'Italie et la Bulgarie, 10 pays européens participent à LOFAR :

Il y a 54 stations déployées avec plus de 110 000 antennes. La Politique de Cohésion européenne a contribué avec plus de 10.8 millions d’euros à ce projet, dont le budget s'élève à plusieurs dizaines de millions d'euros.

Neways electronics fait partie d'un groupe d'entreprises high-tech régionales qui participent au projet LOFAR. L’objectif est de créer des centaines de milliers d’antennes à faible coût, capables d'envoyer des données en temps réel sur une vaste zone.

Les cartes électroniques des antennes LOFAR sont fabriquées ici où la science et la technologie se renforcent mutuellement.

"C’est une carte très complexe. Nous l’avons fabriqué pour Astron. La carte elle-même comporte au total 6000 composants. Et je pense qu'en produisant cette carte, ASTRON nous a également mis au défi d'aller plus loin dans les compétences technologiques dont nous avons besoin", rapporte Michel Postma, directeur général de Neways Electronics.

LOFAR fait partie des 15 projets financés par l'Europe qui ont été récompensés lors de la dernière édition des prix RegioStars.