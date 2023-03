il y a un an l'Union européenne ouvrait ses portes aux réfugiés ukrainiens. Les 27 ont activé le mécanisme de protection temporaire, une décision sans précédent qui a permis à quatre millions d'Ukrainiens de s'installer dans les pays membres. Douze mois plus tard, la Commissaire européenne en charge des Affaires intérieures, Ylva Johansson, tire un premier bilan de cet accueil.

Euronews :

Comment accélérer les procédures auxquelles les réfugiés sont confrontés ?

Ylva Johansson :

Bien sûr nous avons de nombreux de défis à relever. Nous accueillons quatre millions de réfugiés ukrainiens. C'est vraiment un défi énorme, énorme bien sûr pour toute l'Europe et surtout pour les États membres qui sont les plus touchés, comme la République tchèque, l'Estonie, la Pologne, mais également l'Allemagne.

Mais je pense qu’il faut remettre cela en perspective. Si quelqu'un m'avait demandé il y a un an avant que la guerre n'éclate : seriez-vous capable de gérer quatre millions de nouveaux réfugiés aussi bien que nous l'avons fait ? Je pense que très peu de personnes auraient répondu positivement sans aucune hésitation. Donc, en prenant en compte les énormes défis, je pense que les réalisations sont vraiment impressionnantes.

Euronews :

Le logement et le travail demeurent des préoccupations pour les réfugiés ukrainiens ?

Ylva Johansson :

Nous nous sommes éloignés de la situation d'urgence et nous nous occupons maintenant d'autres questions. 600 000 Ukrainiens travaillent déjà. Nous en avons 400 000 autres qui sont inscrits dans un service public de recherche d'emploi. Cela signifie donc qu'environ la moitié des réfugiés en âge de travailler sont plus ou moins sur le marché du travail. Ce n'est pas si mal. Mais bien sûr, nous devons faire plus. Nous avons 750 000 enfants dans nos écoles. Mais ce qui a également été mentionné ici, le logement, est un défi dans de très nombreuses régions et villes.

Euronews :

Est-ce que la directive sur la protection temporaire pourrait être utilisée à nouveau dans d'autres cas à l'avenir ?

Ylva Johansson :

Oui, je pense que oui. Je pense qu'elle a prouvé qu'elle fonctionne. Si vous comparez à 2015, quand des personnes fuyaient la guerre en Syrie et que l'UE n'avait pas activé cette directive de protection temporaire, qui existait déjà à l'époque mais qui n'a pas été activée, cela nous a laissé dans une situation où nous étions très divisés sur la question de la migration, des réfugiés et de l'asile. De nombreux systèmes d’asile étaient engorgés par un grand nombre de demandes. Les délais d'attente étaient longs. Maintenant, bien sûr, il y a des défis. Je ne le nie pas. Mais je pense que nous gérons cette crise des réfugiés d'une bien meilleure façon. Ce n'est peut-être même pas une crise, même s'il s'agit du plus grand nombre de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale.