Un an après le début de la guerre en Ukraine, plus 8 millions de réfugiés ukrainiens sont enregistrés à travers l'Europe selon le Haut commissariat aux réfugiés des Nations unies (UNHCR) soit près de 20 % de la population du pays.

Un peu plus de la moitié de ces citoyens ukrainiens exilés – 4,8 millions – ont trouvé refuge dans un Etat membre de l'UE et le Royaume-Uni. En nombres absolus, ce sont la Pologne (1,5 million) et l'Allemagne (1 million) qui accueillent le plus de réfugiés ukrainiens en 2023. Chacun compte deux fois plus d'Ukrainiens que la République tchèque (490 000), troisième pays de l'UE à accueillir le plus de réfugiés d'Ukraine selon les chiffres de l'UNHCR.

L'effort ne pèse pas de la même manière selon la taille des pays. En nombre de réfugiés pour 1 000 habitants, ce sont l'Estonie (50,49 ‰) et la République tchèque (46,58 ‰), suivis de la Pologne (41,52 ‰) qui comptent les plus importants ratios de réfugiés ukrainiens toujours selon les chiffres de l'UNHCR.

Cet exode est la plus grande et la plus rapide migration de réfugiés en Europe depuis la Seconde guerre mondiale. Quatre jours après le déclenchement du conflit, l'UNHCR comptait déjà 500 000 réfugiés.

En réponse à cette situation, l'Union européenne met en pace un système d'urgence dit de "protection temporaire" pour les Ukrainiens fuyant la guerre dès le 4 mars 2022. Le nombre des demandes de protection atteint son pic courant mars et avril 2022 avant de décroître dans la majorité des pays de l'Union.

Les réfugiés sont principalement des femmes avec des jeunes enfants. Selon les chiffres récoltés par l'institut statistique européen, Eurostat, auprès des Etats membres, 64 % des 3,8 millions de personnes bénéficiant de la protection temporaire sont des femmes et un tiers sont des enfants. La très grande majorité de ces mineurs (78 %) ont moins de 14 ans.

Les pays frontaliers de l'Ukraine sont-ils ceux qui accueillent le plus de réfugiés ?

Selon les chiffres de l'UNHCR, sur les 8 millions de réfugiés ukrainiens en Europe plus de la moitié, 4,8 millions se trouvent dans les pays frontaliers de l'Ukraine : Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie mais aussi Moldavie, Biélorussie et Russie. 2 millions d'entre eux sont recensés dans les Etats membres frontaliers et la Moldavie.

Les 2,8 millions restant sont recensés en Russie et Biélorussie, pays qui, dans l'urgence d'une ligne de front qui évolue, peuvent parfois être le seul recours. Nombre d'Ukrainiens comptent aussi de la famille en Russie. Le gouvernement ukrainien accuse cependant son ennemi de déporter des Ukrainiens en Russie contre leur gré, notamment de nombreux enfants.

Au sein de l'Union européenne uniquement, la Pologne est la première destination des réfugiés ukrainiens. Au début du conflit, le pays accorde 675 000 protections temporaires pour le seul mois de mars. La République tchèque est le second pays a accorder le plus de protections temporaires ; elle en enregistre pourtant 2,5 fois moins que la Pologne.

Les trois autres Etats membres frontaliers de l'Ukraine accordent beaucoup moins de demandes en mars 2022 que d'autres pays plus éloignés dans l'Union, comme l'Espagne qui enregistre le plus de demandes après la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie.

En décembre, le nombre de citoyens ukrainiens bénéficiaires d'une protection temporaire se répartit un peu plus dans l'ensemble de l'UE, des déplacements d'un Etat membre à un autre qui se font parfois au gré des opportunités ouvertes par la diaspora ukrainienne.

"L'arrivée des réfugiés a été possible grâce à une femme qui vit dans ce village depuis dix ans et qui a d'abord voulu mettre ses proches hors de danger, puis a saisi l'occasion pour faire venir d'autres compatriotes qui n'avaient nulle part où aller", rapportait ainsi en mai dernier l'envoyé spécial d'Euronews, Carlos Marlasca depuis un village près de Tolède en Espagne. C'était aussi le cas de ces deux femmes ukrainiennes rencontrées en Italie en mars car elles connaissaient quelqu'un vivant déjà en Italie.

La Pologne, la République tchèque, l'Italie, l'Espagne étaient déjà les pays qui comptaient le plus grand nombre de citoyens ukrainiens installés avec des titres de séjours à la fin 2021, avant le début de la guerre ouverte avec la Russie.

Quels Etats membres de l'UE accueillent le plus de réfugiés ukrainiens en proportion de la population ?

L'effort n'est cependant pas le même pour tous les pays accueillant les citoyens ukrainiens fuyant la guerre. En moyenne sur l'ensemble de l'année 2022 et en proportion de sa population, la République tchèque a accueilli le plus de bénéficiaires de la protection temporaire accordée par l'UE avec près de 36 réfugiés pour 1 000 habitants.

Elle en comptait encore 41 ‰ en décembre 2022, un chiffre qui a augmenté de manière régulière tout au long de l'année. L'Estonie, petit pays d'environ 1 million d'habitants, accueillait ainsi fin décembre près de 29 Ukrainiens pour 1 000 habitants

La Pologne accueillait, elle, encore un peu plus de 25 citoyens ukrainiens pour 1 000 habitants en fin d'année, mais cette part n'a cessé de baisser depuis le mois de septembre, les Ukrainiens se déplaçant soit dans d'autres pays d'Europe, soit rentrant en Ukraine.

La Roumanie, le Danemark, la Lituanie, Chypre et la Finlande ont ainsi, par exemple, vu la part des réfugiés ukrainiens dans leur population fortement augmenter au fil des mois.

La France, la Grèce, l'Italie, Malte ou la Hongrie ont conservé une faible proportion d'Ukrainiens accueillis rapportée à leur population tout au long de l'année et comptaient les plus faibles ratios de réfugiés en décembre 2022.

L'intégration de ces Ukrainiens reste un défi pour chaque Etat membre et passe par la scolarisation des enfants et le travail pour les adultes.