Francesco Giorgi, compagnon d’Eva Kaili et ancien assistant parlementaire. Il a été libéré la semaine dernière mais placé sous surveillance électronique .

Pier Antonio Panzeri, ex-député européen, ancien président de la délégation du Parlement européen pour les relations avec les pays du Maghreb et de la sous-commission des Droits de l'homme et ancien patron de Francesco Giorgi. Il a reconnu être l'un des chefs du réseau criminel et a conclu un accord avec les autorités belges, mais il reste en prison.