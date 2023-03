Un nouvel accord post-Brexit entre l’UE et le Royaume-Uni

Nouvel accord entre l’UE et le Royaume-Uni provoqué par les secousses du Brexit. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, ont présenté un compromis sur une version révisée du protocole sur l'Irlande du Nord.

L’exercice est délicat puisqu'il consiste à avoir la province britannique à la fois à l'intérieur du marché unique européen et à l'extérieur. Les 27 et Londres se sont entendus sur la question commerciale à l'origine des tensions de part et d'autre de la Manche depuis le Brexit en 2020. Ce compromis, appelé cadre de Windsor, réduira les contrôles douaniers sur les marchandises échangées entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

"Je crois que nous pouvons maintenant ouvrir un nouveau chapitre de notre partenariat", se félicite Ursula von der Leyen.

L'accord ne nécessite pas techniquement de ratification, mais le Premier ministre britannique précise que la Chambre des Communes se prononcera sur le texte "au moment opportun".

Pour Rishi Sunak c’est le début d’un difficile exercice puisqu’il va devoir vendre l'accord aux partisans de la ligne dure du Brexit qui se sont opposés au protocole sur l'Irlande du Nord dès le début.

Au lendemain de l'annonce, il s'est rendu sur le territoire nord-irlandais pour commencer sa campagne de persuasion.

"L'Irlande du Nord occupe une position incroyablement spéciale, une position unique dans le monde entier, sur le continent européen, en ayant un accès privilégié, non seulement au marché intérieur britannique, qui est énorme, le cinquième plus grand au monde, mais aussi au marché unique de l'Union européenne", expliquait Rishi Sunak à des travailleurs d’une entreprise d’embouteillage.

Pour certains analystes politiques, ce compromis représente la première réalisation substantielle du Premier ministre depuis son arrivée à Downing Street en octobre de l’année dernière.