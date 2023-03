Visite des étapes clés d’un sommet européen

Plusieurs fois par an, Bruxelles devient la ville d'Europe qui compte la plus grande concentration de dirigeants au kilomètre carré. Il s'agit des sommets européens, les réunions au cours desquelles les 27 chefs d'État et de gouvernement de l’UE se réunissent pour décider des priorités et des objectifs politiques de l'Union.

Ces rencontres ont généralement lieu quatre fois par an, une fois tous les trois mois. Mais il n'est pas rare que le président du Conseil européen, Charles Michel, convoque davantage de rencontres s'il estime que certaines questions requièrent l'attention des 27 États membres de l'UE.

Dans cette vidéo, nous passons par l'entrée principale, la salle de réunion et l'atrium pour les journalistes afin de vous montrer à quoi ressemble un sommet européen vu de l'intérieur.