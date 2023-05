Des municipalités suédoises fonctionnent à 98% sans énergie fossile

Comment sept municipalités suédoises ont-elles réussi à quasiment éliminer les énergies fossiles de leur fonctionnement ? Elles ont multiplié les actions dans le transport, le chauffage ou la construction. Une démarche soutenue par la politique européenne de cohésion.

Dans le sud de la Suède, des villes de la région de Scanie se sont engagées autour d'une même ambition : éliminer les énergies fossiles et réduire les émissions de CO2 des services municipaux.

"Nous devons partager les bonnes solutions, nous devons les partager ouvertement afin de résoudre tous les grands défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés," assure Magnus Lund, spécialiste de la stratégie climatique à la municipalité de Kristianstad.

Flotte de véhicules verts partagés

Décarboner le transport a été une priorité. Parmi les diverses actions engagées, la municipalité de Lund a développé un système innovant pour les déplacements professionnels. Via une plateforme de réservation, les employés de la ville disposent d'une flotte de véhicules verts. Selon leurs besoins et la distance à parcourir, le système propose des voitures fonctionnant au biogaz et à l'électricité, mais surtout des vélos électriques ou non.

"L'idée de ce système est à la fois, d'optimiser la flotte de véhicules, pour utiliser les voitures et les vélos de manière plus efficace, mais aussi d'orienter le comportement des gens vers la marche, le vélo et les transports publics avant qu'ils ne choisissent la voiture," explique Elin Dalaryd, spécialiste de la stratégie climatique à la municipalité de Lund.

Les employés de la ville de Lund réservent leur véhicule vert grâce à une plateforme dédiée Euronews

Soutien européen

Au total, sept villes participent au projet. Il s'agit d'Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö et Tomelilla.

Transport, chauffage, construction, des initiatives ont été prises dans tous les domaines pour n'utiliser que des sources d'énergie renouvelable et les résultats sont là, selon le coordinateur du projet Johannes Elamzon. "Nous sommes aujourd'hui à 98% sans énergie fossile dans nos sept municipalités et nous avons réduit les émissions de gaz à effet de serre de 73% en sept ans : ce qui est un excellent résultat," se félicite-t-il.

Le budget total de ce projet appelé "Fossil fuel-free municipalities in Skåne 2.0" a atteint de près de 1,6 million d'euros. Un montant financé pour moitié par la politique européenne de cohésion. 53 000 employés municipaux sont concernés.

Les déchets organiques transformés en biogaz

Autre initiative à Kristianstad : un camion municipal collecte des ordures qui serviront à fabriquer son propre biocarburant.

Les déchets organiques sont traités dans une usine de biogaz qui a été l'une des premières à voir le jour en Suède. Mise en service il y a plus de vingt ans, elle appartient à la municipalité.

"Nous sommes en mesure de faire circuler de nouveau l'énergie que l'on récupère," précise Tore Sigurdsson, directeur de l'usine de biogaz au sein de C4 Energi. "Elle peut être utilisée pour les bus et les voitures de la municipalité et les nutriments contenus dans les matériaux peuvent aussi être utilisés dans les champs pour fertiliser de nouvelles cultures," indique-t-il.

Quand un problème se transforme en "bonnes solutions"

Si la majorité du biogaz sert de biocarburant, une partie est aussi utilisé pour le chauffage. Ce système circulaire est particulièrement adapté à l'environnement local.

"Nous avions un problème, à savoir une importante quantité de déchets organiques parce que nous avons beaucoup de terres agricoles et d'industries alimentaires dans notre municipalité," fait remarquer Magnus Lund, de la municipalité de Kristianstad. "Avec le temps, nous avons réalisé que nous pouvions les utiliser comme source d'énergie propre ; comme pour les autres innovations, nous avons commencé par un problème et nous avons fini par trouver de bonnes solutions," souligne-t-il.