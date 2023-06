L’UE a annoncé une enveloppe de 100 millions d'euros à Tunis pour l’aider dans sa gestion migratoire. Mais ce soutien n’empêchera pas les 27 à se montrer critiques s’il le faut, explique la Commissaire européenne en charge des Affaires intérieures Ylva Johansson.

L'Union européenne "doit travailler" avec la Tunisie pour endiguer le flux d'arrivées irrégulières de migrants, mais elle continuera à critiquer le gouvernement si nécessaire, a déclaré Ylva Johansson mercredi.

L'Union européenne a annoncé dimanche qu'elle fournirait 100 millions d'euros à la Tunisie cette année pour la gestion des frontières, la recherche et le sauvetage en mer, la lutte contre la contrebande, et qu'elle était prête à fournir une aide macrofinancière supplémentaire d'un milliard d'euros si le pays mettait en œuvre certaines réformes.

L'annonce, faite lors d'une visite en Tunisie de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, et du Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a toutefois été dénoncée comme un "chantage" par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, une ONG locale.

Le président tunisien Kais Saied est accusé d'avoir orchestré un coup de force et un recul démocratique qui ont encore aggravé une situation financière difficile qui a contraint le pays à demander l'aide du Fonds monétaire international.

Il a également été critiqué pour avoir attisé le sentiment raciste et la violence anti-immigrés.

Interrogée par Euronews pour savoir si l'UE pouvait faire confiance aux autorités tunisiennes en matière de respect des droits de l'homme, Ylva Johansson, la Commissaire européenne en charge des Affaires intérieures estime qu’il "y a des points que nous avons critiqués et que nous continuerons probablement à critiquer, non seulement en Tunisie, mais aussi dans d'autres pays partenaires. Mais en même temps, nous devons travailler avec eux".

"Il ne s'agit donc pas d'une situation noire ou blanche. Nous devons tirer le meilleur parti de la situation, mais cela signifie bien sûr que, dans certains cas, nous devons aussi critiquer", a-t-elle ajouté.

Elle décrit l'accord de 100 millions d'euros conclu avec Tunis comme "un bon exemple d'une approche globale de la migration".

"Nous travaillerons ensemble pour lutter contre les passeurs, pour protéger les frontières, pour nous assurer que ceux qui sont en Tunisie et qui voudraient partir et retourner dans leur pays d'origine puissent le faire volontairement avec un soutien à la réintégration, que nous investissions dans des voies légales et que les Tunisiens acceptent que les citoyens tunisiens soient renvoyés et réintégrés dans la société", a-t-elle expliqué à Euronews.

"Notre politique migratoire ne fonctionne pas bien aujourd'hui"

Environ 330 000 passages irréguliers ont été détectés à la frontière extérieure de l'Union l'année dernière, soit une augmentation de 64 % par rapport à l'année précédente et le chiffre le plus élevé depuis 2016.

Le nombre de demandes d'asile déposées dans l'UE a également été le plus élevé depuis 2016, soit 962 000.

La montée en flèche de ces chiffres a incité les États membres à parvenir, après sept ans de discussions, à un accord la semaine dernière pour réformer la politique de l'UE en matière d'immigration et d'asile.

Le compromis, qui a été adopté à la majorité qualifiée et qui doit encore être négocié avec le Parlement européen, concerne deux des principaux piliers du "nouveau pacte sur la migration et l'asile" : un système de solidarité obligatoire pour gérer l'arrivée des demandeurs d'asile et un cadre commun pour rationaliser les procédures aux frontières.

Seuls deux États membres : la Hongrie et la Pologne, se sont opposés à l'accord qui prévoit que les pays choisissent d'accepter un certain nombre de demandeurs d'asile relocalisés, de payer pour le retour des demandeurs déboutés dans leur pays d'origine ou de financer un soutien opérationnel tel que l'infrastructure et le personnel.

Toutefois, Ylva Johansson a insisté sur le fait que "tous les États membres doivent se conformer au règlement" et a déclaré que la Commission allait également "mettre en place une task force spéciale de mise en œuvre" afin de s'assurer que le règlement soit correctement appliqué.

"Et bien sûr, c'est le rôle de la Commission de s'assurer que tous les États membres se conforment à la législation européenne", a-t-elle ajouté.

Elle a également précisé qu'elle était "extrêmement optimiste" quant à la capacité des co-législateurs à conclure les discussions et à adopter le règlement avant la fin du mandat de la Commission, à la mi-2024.

Son entretien avec Euronews a eu lieu quelques heures seulement après que des dizaines de migrants aient trouvé la mort après le naufrage de leur bateau au large des côtes méridionales de la Grèce.

"Je pense que cela montre pourquoi notre politique migratoire ne fonctionne pas bien aujourd'hui", a-t-elle précisé.

Le nouveau pacte, a-t-elle ajouté, "contribuera en fait à briser le modèle commercial des passeurs" et à "faciliter les voies légales et l'accueil humain des demandeurs d'asile".