Élections européennes 2024 : la guerre à Gaza s'invite dans la campagne électorale

La coalition "Free Palestine Party" devrait déposer des listes aux élections européennes de juin dans plusieurs pays européens.

PUBLICITÉ

Argument de campagne, stratégie électorale ou défense de la cause palestinienne dans les urnes ? La guerre à Gaza s’invite dans la campagne électorale des européennes.

La coalition “Free Palestine Party” prévoit notamment de déposer des listes aux élections européennes de juin dans plusieurs pays européens.

Quel impact de telles candidatures pourraient-elles avoir sur la diplomatie de l’Union européenne ?

Lancée officiellement en mars à Bruxelles, la coalition réunit des partis indépendants, composés essentiellement de citoyens de confession musulmane en Allemagne (BIG Partei), en Belgique (Team Fouad Ahidar), en Espagne (Partido Andalusí), en France (Union des démocrates musulmans français) aux Pays-Bas (NIDA) et en Suède (Partiet Nyans).

Il y a deux gros points sur lesquels on veut discuter c'est l'islamophobie en Europe qui est montante et de l'autre côté, la question palestinienne Fouad Ahidar Membre du Parlement de Bruxelles et membre de la coalition "Free Palestine Party"

Déjà engagés dans d’autres campagnes, les partis Team Fouad Ahidar et NIDA ne déposeront respectivement pas de liste Free Palestine en Belgique et aux Pays-Bas bien qu’ils soutiennent le mouvement.

Sanctions contre Israël

A l’origine de cette coalition, l’Union des démocrates musulmans français (UDMF) devrait pour sa part déposer une liste aux élections européennes en France début mai.

L'Union européenne, qui est quand même le premier partenaire économique d'Israël, a clairement toutes les cartes en main pour imposer un cessez le feu, pour mettre tout le monde autour de la table (...) et non pas être au soutien d'un régime politique qui a décidé effectivement de se sentir au-dessus des lois et de commettre aujourd'hui un génocide Nagib Azergui Tête de liste “Free Palestine Party” en France

Israël se défend de toute accusation de génocide. Le terme n'est par ailleurs adopté par aucun gouvernement européen.

Saisie par l'Afrique du Sud, la Cour internationale de justice (CIJ), l'organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations unies, a demandé le 26 janvier à Israël de "prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l’encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d’application" de la Convention sur le génocide et de "prévenir et punir l’incitation directe et publique à commettre le génocide à l’encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza".

Toutefois, la CIJ ne s'est pour l'instant pas prononcée sur la question de savoir si Israël commet ou non un génocide.

Dans son manifeste, la coalition "Free Palestine Party" appelle ainsi l'UE à prendre des sanctions contre Israël telles que l’interdiction de ventes d’armes et la fermeture de l’espace aérien européen à Israël, l’interdiction pour tout citoyen européen de s’engager dans l’armée israélienne, ou encore l’exclusion d’Israël de toute compétition comme les JO de 2024. La coalition demande également à ne plus considérer le Hamas comme une organisation terroriste.

Critiques

Certains s’alarment à l’écoute de ces revendications.

“C'est totalement sidérant. Enfin, interdire un avion israélien de survoler l'espace aérien de l'Union européenne ou interdire à un bateau israélien de venir dans un port de l'Union européenne… C'est une mesure qui est totalement discriminatoire”, s’émeut Marc Knobel, historien et essayiste. “Ce n’est plus simplement la critique d'une politique. C'est marquer du fer rouge des gens parce qu'ils ont une nationalité (...) Ils veulent mettre une étoile jaune sur le cœur de n'importe quel citoyen israélien", s'alarme-t-il.

L'historien se questionne également à la vue de l'affiche de campagne de l'UDMF pour les élections européennes : une photographie d'une femme portant le drapeau de l'Union européenne sur les épaules aux côtés d'un homme brandissant le drapeau palestinien, sous le slogan "Le 9 juin prochain, votez pour la Palestine". "Le 9 juin, on ne vote pas pour la Palestine, pas plus que l'on ne vote pour Israël. Le 9 juin, il s'agit d'un scrutin pour les élections européennes. On va changer notre Parlement européen", estime Marc Knobel.

Enfin, l'historien reste perplexe à la lecture du programme de la coalition qui appelle à une loi contre l'slamophobie qui condamnerait "toute diffusion de discours de haine envers la communauté musulmane et permettrait, notamment en France, au ministère de l'Intérieur de dissoudre toutes associations ou groupements islamophobes, tous médias qui exploitent cette littérature islamophobe pour se faire du profit en véhiculant des théories complotistes dangereuses".

L'essayiste dénonce "une confusion" autour du terme "islamophobie" qui selon lui "atrophie considérablement le débat"."On pourrait considérer qu'un dessin de presse qui serait porté par un journal satirique, comme Charlie Hebdo en France contre une religion, quelle qu'elle soit, et là la religion musulmane pourrait être, à les entendre, un acte d'islamophobie", s'inquiète-t-il.

"L'islam peut être critiqué au même titre que toute autre religion. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est contre l'islam, que l'on veut porter atteinte aux croyants", considère-t-il.

Absence de consensus

Les revendications de la coalition ont par ailleurs peu de chances d’aboutir en l'absence de consensus au sein de l'UE.

Il y a trop d’opposition parmi les États membres de l’UE, en particulier ceux qui ont tendance à se ranger du côté d’Israël. Lorsque vous adoptez des sanctions dans l’Union européenne, vous avez besoin d’un certain consensus, ce qui n’est pas le cas actuellement concernant Israël James Moran Ancien ambassadeur de l’Union Européenne en Égypte et chercheur associé au Centre for European Policy Studies (CEPS)

Perpétrées par le Hamas en Israël, les attaques du 7 octobre 2023 ont fait près de 1 200 morts et 7 500 blessés.

PUBLICITÉ

En représailles à ces attaques, l’offensive israélienne à Gaza a fait plus de 34 000 morts en plus de six mois, selon le ministère de la santé du Hamas.

Par ailleurs, sur les près de 250 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre, 34 sont considérés comme morts et 129 seraient toujours captifs dans la bande de Gaza, selon Israël.

Bataille électorale

Déjà candidat aux élections européennes de 2019 à la tête d'une liste nommée “Une Europe au service des peuples”, Nagib Azergui avait obtenu 0,13% des votes. L'Union des démocrates musulmans français (UMDF) avait également présenté plus de 80 candidats aux élections législatives de 2022 mais aucun n'avait été élu et la plupart se retrouvait sous la barre des 1%.

“On ne sait pas à ce stade si cette liste sera capable de mobiliser notamment des musulmans en raison de cette sensibilité par rapport à la question palestinienne ou à la question de l'islamophobie”, estime Haouès Seniguer, maître de conférences en science politique à Sciences Po Lyon.

Il n'y a pas de vote musulman, mais des votes de musulmans au pluriel. Cela dépend de la trajectoire des conditions socioculturelles des musulmans engagés dans le processus de vote Haouès Seniguer Maître de conférences en science politique à Sciences Po Lyon

En France, la candidature d’une liste “Free Palestine” pourrait peut-être faire de l’ombre à La France Insoumise qui fait également campagne pour la cause palestinienne aux élections européennes. Les Insoumis ont en effet inscrit la juriste franco-palestinienne Rima Hassan en septième position sur leur liste.

PUBLICITÉ

“C'est très bien que la France Insoumise parle de la Palestine. Je pense qu'on n'est pas de trop pour parler de la Palestine”, assure Nagib Azergui tout en précisant vouloir changer de “paradigme” pour ne pas “jouer le rôle de caution, de faire-valoir” d’un autre parti.

“Il faut qu'on arrête d'être sous tutelle de certains partis qui savent venir nous draguer en période électorale, mais qui nous ont clairement montré qu'au delà de belles déclarations ils n'ont jamais rien fait en réalité, ni pour les habitants des quartiers populaires, ni pour lutter contre la montée de l'islamophobie, que ce soit en France ou en Europe”, estime-t-il.

Également au programme de la coalition "Free Palestine Party" : la protection de l’environnement, une meilleure redistribution des richesses et la lutte contre l'évasion fiscale.

Un œil rivé sur les élections européennes, Nagib Azergui ne perd lui pas de vue une autre échéance : les élections municipales.