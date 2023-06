Feux de forêt : voici ce que l'Europe fait de travers

L'UE se concentre trop sur la lutte contre les incendies de forêt, a déclaré un expert à Euronews, et ne s'attaque pas correctement aux causes profondes.

Lorsque l'été a officiellement commencé en Europe cette semaine, des Canadairs et autres véhicules de lutte contre les incendies flambant neufs avaient été livrés dans les pays de l'Union européenne et des centaines de pompiers étaient déjà prépositionnés pour lutter contre tout feu de forêt susceptible de se déclencher.

En Europe, la saison des feux de forêt n'est pas tant à venir qu'en cours, avec des statistiques déjà bien supérieures à la moyenne, ce qui laisse à penser que l'année 2023 pourrait être dévastatrice.

Pour certains, c'est la preuve que la manière dont l'UE traite les incendies de forêt manque de perspicacité, en mettant trop l'accent sur les services d'urgence et pas assez sur la prévention.

D'aucuns s'inquiètent également de la lenteur des responsables politiques à s'attaquer à la pollution atmosphérique causée par les feux de forêt, soupçonnée d'être bien plus meurtrière que les incendies eux-mêmes.

L'Espagne et la France déjà très touchées

Selon le système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS), plus de 119 000 hectares avaient déjà été réduits en cendres dans l'Union européenne au 18 juin, ce qui est bien supérieur à la moyenne de 80 000 hectares enregistrée à cette date sur la période 2003-2022.

Il n'a fallu que 31 jours pour que les courbes représentant le nombre hebdomadaire cumulé d'incendies et de superficies brûlées cette année s'écartent sensiblement des courbes représentant les moyennes des deux dernières décennies.

Et ce, bien que près d'une douzaine de pays, dont la Grèce et l'Italie - deux des nations traditionnellement les plus touchées - aient enregistré des chiffres inférieurs à la moyenne. La surface brûlée dans ces deux pays depuis le début de l'année ne représente que 10 % des moyennes habituellement observées à cette période de l'année.

Mais l'Espagne et la France n'ont pas eu cette chance. La surface brûlée en France a déjà atteint plus de 21 000 hectares, soit environ 3,5 fois la moyenne des deux dernières décennies. Les 66 200 hectares que l'Espagne a perdus depuis le début de l'année dans 324 incendies sont à peine plus importants, les deux chiffres ayant plus que quadruplé.

Une série de pays d'Europe centrale et orientale ont également vu leur nombre d'incendies augmenter, certes à partir d'un niveau très bas, mais confirmant néanmoins une tendance observée ces dernières années, à savoir que les incendies de forêt remontent progressivement vers le nord.

Lutte contre les incendies vs. prévention

L'année dernière, plus de 830 000 hectares ont été dévastés, soit la deuxième pire année depuis 2006, et les dégâts sont estimés à environ 2,5 milliards d'euros.

En réaction, l'Union européenne a renforcé son arsenal de lutte contre les incendies en doublant sa flotte de lutte contre les incendies cette année, qui compte désormais 28 avions stationnés dans dix pays. Pour la deuxième année consécutive, des centaines de pompiers ont été prépositionnés, cette fois en Grèce, en France et au Portugal.

Ces mesures sont bien sûr les bienvenues, mais pour le professeur Johann Georg Goldammer, directeur du Centre mondial de surveillance des incendies (GFMC), basé en Allemagne, elles ne s'attaquent guère aux causes profondes des incendies.

"Pour l'instant, je constate que presque tous les gouvernements répètent ce qui a été fait précédemment en Europe du Sud - se concentrer sur la suppression des incendies, demander des véhicules modernes, des avions" et la participation au mécanisme de protection civile de l'UE, a-t-il déclaré à Euronews.

"Il semble que ce soit, pour les politiciens, la Commission européenne et les gouvernements, une sorte d'indicateur de progrès.

"Mais je ne vois aucun investissement pour s'attaquer aux causes sous-jacentes des incendies, comme la sylviculture et la gestion des terres", a-t-il ajouté.

Changements climatiques et démographiques

Le changement climatique joue un rôle dans la multiplication et l'intensité des incendies de forêt.

Selon l'Observatoire européen de la sécheresse, plus d'un quart du territoire de l'Union européenne se trouve en situation d'alerte à la sécheresse et 10 % en état d'alerte, en raison de graves déficits de précipitations et d'humidité du sol.

Et puis, il y a la hausse du mercure. Depuis les années 1980, l'Europe se réchauffe deux fois plus que la moyenne mondiale et, l'année dernière, elle dépassait d'environ 2,3 °C la moyenne préindustrielle (1850-1900).

Depuis, le monde a connu le mois de mai et le début du mois de juin les plus chauds jamais enregistrés, la température moyenne mondiale ayant même dépassé la limite de 1,5⁰C au cours de la première semaine de ce mois.

Cela signifie que, sur de vastes étendues du continent, la terre est beaucoup plus sèche que la normale, ce qui favorise la propagation des incendies de forêt.

Des pompiers volontaires américains de plusieurs agences utilisent des torches pour démarrer un brûlagedans la forêt de Fish Lake, le 6 novembre 2021. Leah Hogsten/The Salt Lake Tribune via AP

Mais les changements démographiques ont aussi leur part de responsabilité. La désertification des zones rurales au profit des centres urbains signifie que la terre n'est plus gérée de la même manière.

La biomasse qui était traditionnellement utilisée pour l'agriculture, le chauffage ou d'autres activités humaines locales, "est maintenant disponible pour les incendies de forêt", a déclaré M. Goldammer à Euronews.

Des mesures à court terme, comme le brûlage préventif pour réduire la biomasse inflammable dans certains corridors, peuvent aider, mais elles ne sont pas une solution miracle.

Là où il y a du feu, il y a de la fumée

Si le vieil adage dit que là où il y a de la fumée, il y a du feu, l'inverse est également vrai et il s'avère que la fumée pourrait s'avérer encore plus dangereuse.

"Lorsque la végétation brûle, une vaste gamme de gaz très toxiques et dangereux, ainsi que des particules, sont émis, ce qui a un impact direct sur la qualité de l'air au niveau local", a déclaré à Euronews Mark Parrington, scientifique principal au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT).

Selon l'Observatoire européen de la santé, la pollution de l'air par les PM2,5 causée par les feux de végétation en Europe aurait provoqué 1 400 décès prématurés en 2005 et 1 000 autres en 2008. Entre 1945 et 2016, 865 personnes sont mortes dans des incendies de forêt en Grèce, au Portugal, en Espagne et sur l'île italienne de Sardaigne.

"Les effets sur la santé liés à ces expositions massives à la pollution de l'air comprennent un risque accru de symptômes respiratoires et cardiométaboliques", a déclaré à Euronews Zorana J. Andersen, présidente du comité Environnement et Santé de la Société respiratoire européenne. Ces symptômes peuvent avoir des conséquences graves qui nécessitent des médicaments ou des hospitalisations.

"Chez les patients fragiles, ces épisodes de pollution atmosphérique peuvent même entraîner la mort. Les patients souffrant de maladies chroniques, notamment d'asthme sévère, enfants et adultes, sont particulièrement vulnérables, de même que les personnes âgées, les patients cardiaques, les femmes enceintes et les personnes travaillant à l'extérieur", a-t-elle ajouté.

La pollution de l'air est maximale à proximité des incendies.

Mais dans le cas des méga-incendies - comme ceux que nous avons connus en France, au Portugal, en Espagne et en Grèce ces dernières années - lorsque les conditions météorologiques favorables, ou plutôt défavorables, sont réunies, elle peut se propager.

Par exemple, la fumée des incendies de forêt qui ont ravagé le Canada ces dernières semaines s'est parfois élevée suffisamment haut pour être captée par le courant-jet et traverser l'Atlantique, a expliqué M. Parrington. À d'autres moments, les conditions météorologiques ont maintenu la fumée près du sol, où elle a été transportée par le vent vers les grandes agglomérations.

Les vagues de chaleur réduisent encore la qualité de l'air et exacerbent la pollution, "nous rappelant que la pollution de l'air et les solutions au changement climatique vont de pair", a ajouté l'experte de l'ERS.

Les décideurs politiques européens devraient adopter de toute urgence une législation visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique et "ont une occasion historique d'adopter la législation la plus ambitieuse au monde en matière de pollution de l'air" grâce à la révision en cours de la directive sur la qualité de l'air ambiant.

"Cela permettrait de réduire considérablement la pollution atmosphérique et d'améliorer la santé de manière directe et importante, tout en garantissant l'atténuation du changement climatique, ce qui aurait un impact positif indirect sur la santé", a déclaré Mme Andersen.