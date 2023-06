Les eurodéputés accusent les pays membres de saper les moyens de protection des journalistes

Les États membres de l'Union européenne tentent de diluer les directives relatives aux SLAPPs et à la liberté des médias. Aujourd'hui, le Parlement européen s'engage à prendre des mesures.

La commission des affaires juridiques du Parlement européen (JURI) a soutenu mardi une directive visant à protéger les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme contre les poursuites non fondées visant à les réduire au silence.

La directive anti-SLAPP, proposée pour la première fois par la Commission en avril 2022, permettrait aux juges de rejeter rapidement les poursuites manifestement infondées contre les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme.

Elle établirait également plusieurs garanties procédurales et voies de recours, telles que l'indemnisation des dommages, et des sanctions dissuasives pour le lancement de poursuites abusives.

Les poursuites stratégiques contre la participation publique (SLAPP) sont une forme particulière de harcèlement utilisée principalement contre les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme pour empêcher ou pénaliser la prise de parole sur des questions d'intérêt public. Leur utilisation s'est accrue au cours de la dernière décennie dans l'Union européenne et dans le monde entier.

La proposition de la Commission a été surnommée "loi Daphne" en l'honneur de la journaliste maltaise assassinée Daphne Caruana Galizia.

La commission JURI a approuvé la directive par 15 voix pour, une voix contre et une abstention. Le dossier sera soumis à la plénière à la mi-juillet et, s'il est approuvé, constituera la position du Parlement pour les négociations avec les Etats membres.

Ces discussions interinstitutionnelles, connues sous le nom de trilogues, s'annoncent difficiles car les députés européens accusent les Etats membres, qui forment le Conseil de l'UE, d'essayer de diluer les tentatives de l'UE de renforcer les protections pour les journalistes et la liberté des médias.

La Commission a également réprimandé les Etats membres sur cette question.

"Je voudrais exprimer mon regret concernant l'affaiblissement des recours contre les procédures judiciaires abusives, en particulier la suppression de la disposition sur l'indemnisation des dommages et l'affaiblissement de la disposition sur l'attribution des frais", a déclaré Didier Reynders, commissaire à la justice, au début du mois, après que les Etats membres se sont mis d'accord sur leur position de négociation.

L'eurodéputé allemand Tiemo Wölken (S&D), rapporteur sur le projet de directive, a toutefois déclaré que le groupe de travail "l'a renforcé et a ajouté d'autres dispositions telles que la création d'un "guichet unique" que les victimes de SLAPP peuvent contacter pour recevoir l'aide de réseaux nationaux spécialisés d'avocats, de praticiens du droit et de psychologues".

Une loi sur la liberté des médias "presque inutile"

Ce n'est pas la première fois que les Etats membres sont accusés d'essayer d'édulcorer une proposition sur la liberté des médias.

Au début du mois, un accord entre les 27 États membres sur la loi européenne sur la liberté des médias (EMFA) a suscité une levée de boucliers, en raison d'une exemption prévue pour permettre la mise sur écoute des journalistes.

Le règlement, proposé pour la première fois par la Commission en septembre 2022, comprenait des garanties contre l'ingérence politique dans les décisions éditoriales et contre la surveillance. L'exécutif européen souhaitait mettre l'accent sur l'indépendance et le financement stable des médias de service public, ainsi que sur la transparence de la propriété des médias et de l'attribution de la publicité publique.

"Nous avons salué en particulier le projet de règlement pour l'EMFA comme un symbole politique, car la Commission a adopté pour la première fois un acte législatif traitant de tous les médias, un sujet traditionnellement sensible traité uniquement au niveau national ", a déclaré Renate Schroeder, directrice de la Fédération européenne des journalistes (FEJ), à Euronews.

Cependant, la FEJ et d'autres ONG ont critiqué la proposition, la jugeant "pas assez ambitieuse".

"Nous estimons notamment que l'article 4 sur la protection des sources des journalistes et la protection contre la surveillance ne répond pas aux normes du Conseil de l'Europe. Nous avons également plaidé pour des règles contraignantes plus fortes sur la transparence des médias", a ajouté M. Schroeder.

Mais les États membres cherchent à ajouter une dérogation à l'article 4, introduite par la France et à laquelle seule l'Allemagne s'oppose, qui leur permettrait d'espionner les journalistes au nom de la sécurité nationale.

La proposition initiale visait à garantir que les gouvernements ne puissent pas "détenir, sanctionner, intercepter, soumettre à surveillance ou perquisitionner et saisir" des journalistes afin de découvrir leurs sources, à moins que cela ne soit "justifié par une exigence impérieuse d'intérêt public", tandis que le déploiement de logiciels espions ne devait être limité qu'aux "crimes graves".

Le Conseil espère élargir le nombre d'infractions permettant une telle surveillance de 10 à 32.

"Le texte ne protège plus les journalistes et rend ainsi l'Acte presque inutile pour la protection des journalistes au moins", a déclaré M. Schroeder.

"Il propose encore des outils utiles en ce qui concerne l'indépendance des médias de service public, la transparence sur la publicité d'Etat, certaines règles minimales sur la propriété des médias et sur l'indépendance éditoriale. Mais oui, certains Etats membres ont peur du journalisme et donnent ainsi la main à des pays illibéraux comme la Hongrie qui s'opposent à la loi. Nous espérons que le Parlement européen sera ferme, mais nous ne sommes pas trop optimistes ", a souligné le directeur de la FEJ.