Tribune : le Parlement européen va-t-il joindre le geste à la parole et protéger les journalistes ?

Par Sebastian Becker, Chloé Berthélémy and Shubham Kaushik, EDRi

Les articles publiés dans la rubrique View (Point de vue) expriment les opinions des auteurs.

Dans une société démocratique, où nous comptons sur les journalistes pour jouer le rôle de chiens de garde, nous ne pouvons pas les laisser s'inquiéter de devenir la cible d'un espionnage sanctionné par le gouvernement, écrivent Sebastian Becker, Chloé Berthélémy et Shubham Kaushik.

Sebastian Becker est conseiller politique, Chloé Berthélémy est conseillère politique principale et Shubham Kaushik est responsable de la communication et des médias à European Digital Rights (EDRi).

" L'Union européenne se considère comme un bastion de la démocratie et des droits fondamentaux. Les journalistes et la liberté des médias sont le fondement de ces principes.

Mais une nouvelle réglementation, qui vise à protéger ces mêmes valeurs, pourrait ne pas atteindre son objectif si le Parlement européen refuse de joindre le geste à la parole.

L'Acte européen pour la liberté des médias (AEMF) a été proposé en 2022 afin de protéger les journalistes et les fournisseurs de médias et contribuer au renforcement de la démocratie dans l'UE.

Il s'agira de la toute première loi contenant des règles contraignantes sur l'utilisation des technologies de surveillance par les gouvernements européens à l'encontre des journalistes.

Ce mardi 4 octobre, la loi est au menu des discussions au Parlement européen.

Les logiciels espions nuisent aux journalistes et à notre démocratie

Les méfaits des logiciels espions sont bien connus et documentés. En 2021, nous avons découvert que plus de 180 journalistes de 20 pays, dont la Hongrie, l'Espagne et la France, avaient vu leur téléphone infecté par le logiciel espion, "Pegasus", souvent par le gouvernement de leur propre pays.

Il est apparu très clairement que les logiciels espions permettent aux gouvernements d'obtenir un accès illimité et non contrôlé aux communications d'une personne, à ses photos intimes, à ses contacts personnels et à ses données de comportement en ligne, le tout à l'insu de la victime.

Dans un monde où des outils de piratage dangereux peuvent être si facilement acquis et déployés par les gouvernements avec peu ou pas de contrôle, il n'y a presque plus d'espaces en ligne où les journalistes peuvent se sentir en sécurité et garantir la confidentialité de leurs sources.

Pire encore, les logiciels espions peuvent contourner tous les dispositifs de sécurité numérique sur lesquels comptent les journalistes, y compris le cryptage, et transformer un téléphone en un dispositif d'espionnage en temps réel.

La nécessité d'une interdiction totale des logiciels espions dans toute loi visant à protéger les journalistes est incontestable.

Les gouvernements de l'UE utilisent la "sécurité nationale" comme une carte blanche

Mais cela ne fait pas l'affaire de certains États membres de l'UE qui veulent continuer à pouvoir abuser des logiciels espions.

Au cours des débats législatifs, la France a demandé que les pays de l'UE soient autorisés à forcer la divulgation des sources, à arrêter, détenir, mettre sous surveillance et même déployer des logiciels espions contre les journalistes pour des raisons de "sécurité nationale".

Il a été démontré à maintes reprises que les pays de l'UE abusent de cette notion de sécurité nationale pour imposer à leurs citoyens une surveillance de masse ou d'autres mesures répressives exceptionnelles.

Il suffit de poser la question à Ariane Lavrilleux, une journaliste française qui a été arrêtée en France en septembre 2023.

Elle a révélé la responsabilité de la France dans les crimes commis par la dictature d'Abdel Fattah el-Sisi en Égypte, à travers son enquête en 2021.

Au nom de la "sécurité nationale", Ariane a été placée en détention, son appartement a été fouillé et tous ses appareils électroniques ont été saisis.

Son expérience aura un effet dissuasif sur le journalisme d'investigation.

L'UE doit garantir un environnement médiatique sans surveillance

Dans une société démocratique, où nous comptons sur les journalistes pour jouer le rôle d'observateurs publics, nous ne pouvons pas les laisser craindre de devenir la cible d'un espionnage sanctionné par le gouvernement.

Les journalistes doivent également être en mesure de garantir la confidentialité totale de leurs sources afin d'assurer la diffusion d'informations fiables et d'intérêt public.

Ils s'appuient sur des outils tels que le cryptage pour garantir des communications sûres et privées. Beatriz Ramalho Da Silva, journaliste d'investigation à Lighthouse Reports, a déclaré, à European Digital Rights, que le cryptage de bout en bout garantit la sécurité des sources, des collaborateurs et des partenaires des journalistes dont le travail les place sous la menace de leur gouvernement. Si leurs communications étaient interceptées, la vie de ces personnes serait en danger.

Un journalisme responsable et d'intérêt public ne peut exister dans un environnement où la menace d'un espionnage de votre téléphone par le gouvernement est omniprésente.

Tout cela est entravé lorsque des gouvernements ou d'autres acteurs malveillants s'introduisent dans les téléphones et les appareils des journalistes pour accéder à leurs sources et à leur stratégie éditoriale.

Le Parlement européen a l'occasion, la semaine prochaine, de faire en sorte que les journalistes n'aient plus à subir cette situation. Mais les députés européens sauront-ils saisir cette opportunité ?

Le "pragmatisme" de l'Union européenne fera-t-il obstacle à la protection de nos journalistes ?

Avec une telle clarté sur les conséquences graves qui peuvent découler de l'utilisation de logiciels espions contre des journalistes, on peut se demander pourquoi le Parlement européen hésite à prendre une position ferme.

Il est possible que les députés européens adoucissent leur position de manière préventive parce qu'ils s'inquiètent de la bataille difficile qui attend l'EMFA dans les négociations interinstitutionnelles.

Nous, les citoyens, méritons un journalisme digne de confiance, et les journalistes - qui seront affectés par l'invasion de leur téléphone par des logiciels espions et qui mettront leur vie et leurs moyens de subsistance en danger - méritent d'être en mesure de faire leur travail.

Le Conseil de l'Union européenne, qui regroupe tous les États membres de l'UE, s'opposera bec et ongles à toute limitation - aussi raisonnable soit-elle - de sa compétence en matière de "sécurité nationale".

Le Conseil de l'UE a déjà accepté de donner un "laissez-passer" aux polices nationales et aux agences chargées de l'application de la loi pour l'utilisation de logiciels espions lorsqu'il s'agit de cette question.

Le Parlement européen est la seule institution de l'UE directement élue par les citoyens. Au lieu de s'inquiéter de la façon dont sa position sera perçue par les États membres, il devrait réfléchir à la responsabilité qu'il a envers nous.

Le pragmatisme comme excuse ?

Les journalistes, la société civile et les associations de médias se sont unis à plusieurs reprises pour tirer la sonnette d'alarme à ce sujet. Mais on nous a dit qu'une interdiction totale de cette technologie néfaste n'était pas pragmatique.

Nous espérons que le "pragmatisme" ne servira pas d'excuse au Parlement européen pour ne pas faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher que les journalistes ne subissent des préjudices réels et graves.

La semaine prochaine, ils auront l'occasion de défendre leurs propres convictions, les journalistes et la santé de la démocratie européenne.

S'ils ne le font pas, ils sonneront le glas des droits des journalistes qui risquent leur vie pour dire la vérité au pouvoir ".

