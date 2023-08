Eurozone : le PIB en hausse de 0.3% au deuxième trimestre

Selon Eurostat, l'activité économique dans la zone euro a augmenté de 0,3 % au cours du deuxième trimestre de l'année.

Eurostat maintient ainsi ses estimations trimestrielles publiées fin juillet pour les pays de la zone euro et pour l'UE dans son ensemble.

Au cours du premier trimestre 2023, l'activité économique est restée stable dans les pays de la monnaie unique et a augmenté de 0,2 % dans l'UE, tandis qu'entre avril et juin 2022, le PIB a augmenté de 0,6 % dans la zone euro et de 0,5 % dans l'ensemble de l'UE.