La population de l'Union européenne a augmenté en 2022 pour la première fois en trois ans, selon de nouvelles données publiées mardi par l'office statistique de l'UE, Eurostat.

Bien que le nombre de décès ait été supérieur à celui des naissances en 2022, l'augmentation des migrations dans l'Union européenne a fait grimper les chiffres de la population.

Au 1er janvier 2023, 448,4 millions de personnes vivaient dans l'UE, contre 446,7 millions un an plus tôt. La population avait précédemment diminué en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.

Selon Eurostat, cette croissance de la population en 2022 peut être attribuée à l'augmentation des migrations suite à la pandémie et à l'afflux de personnes déplacées d'Ukraine cherchant à obtenir un statut de protection temporaire dans l'UE suite à l'invasion de la Russie en février 2022.

En mars 2023, environ 4 millions de personnes originaires d'Ukraine avaient cherché un refuge temporaire dans l'UE.

Certains États membres de l'UE se sont récemment inquiétés de la baisse des taux de natalité et ont proposé des mesures pour y remédier. Le taux de fécondité a diminué dans 11 des 27 États membres de l'UE entre 2001 et 2021.

De nombreux États membres voient également leur population vieillir en raison de l'allongement de l'espérance de vie.

Selon Eurostat, la population a augmenté dans 20 pays de l'UE, tandis que les 7 pays restants ont connu une baisse démographique. L'Italie a enregistré la plus forte baisse (-179 419 personnes), tandis que l'Allemagne a connu la plus forte augmentation (1,12 million).