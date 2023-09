The Cube : l'ex-ministre ukrainien de la Défense vu sur un yacht dans le sud de la France ?

Par Euronews

Des utilisateurs pro-Kremlin accusent régulièrement des fonctionnaires ukrainiens de détourner les fonds envoyés par les Occidentaux.

Le désormais ex-ministre ukrainien de la Défense, récemment limogé, a-t-il été surpris en train de faire la fête sur un yacht dans le sud de la France alors que la Russie poursuit son invasion de l'Ukraine ?

Voyons ce qui se cache derrière cette affirmation virale.

Le 3 septembre dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a annoncé le limogeage de son ministre de la Défense, Oleksii Reznikov.

Dans un message publié sur X, anciennement Twitter, ce dernier a confirmé qu'il avait remis sa lettre de démission au Parlement du pays.

M. Reznikov a été remplacé par l'ancien homme d'affaires Roustem Oumerov.

Six vice-ministres ukrainiens de la Défense ont été limogés le 18 septembre à la suite du renvoi de M. Reznikov.

S'il n'a pas lui-même été visé, son ministère a fait l'objet d'accusations de corruption, notamment concernant l'achat de biens et d'équipements pour l'armée à des prix excessifs.

Aujourd'hui, certains comptes sur X affirment que l'ancien ministre de la Défense a été aperçu sur un yacht de luxe dans le sud de la France, sous-entendant que les fonds envoyés par l'Occident contribuent à financer son train de vie somptueux.

L'affirmation selon laquelle l'argent envoyé à l'Ukraine a été détourné par des fonctionnaires est un argument de propagande commun diffusé par des comptes pro-Kremlin.

Nous avons effectué une recherche d'image inversée et nous avons découvert que la photo date en fait de plus de trois ans et qu'elle est donc incontestablement antérieure à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a débuté en février 2022.

Nous avons découvert que la photo originale avait été publiée sur la page Facebook officielle de M. Reznikov, le jour de la Saint-Valentin en 2020

Il a partagé plusieurs photos célébrant ses fiançailles avec Yulia Zoriy, une ancienne présentatrice de télévision.

La photo a été prise avant même que M. Reznikov ne devienne ministre ukrainien de la Défense, en novembre 2021.

De plus, cette photo n'a même pas été prise dans le sud de la France mais à Istanbul, en Turquie, devant la forteresse de Rumeli, sur le détroit du Bosphore.