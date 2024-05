The Cube : le fait d'avoir les pieds plats entraîne-t-il des problèmes de santé ?

Est-ce que le fait d'avoir les pieds plats vous rend plus vulnérable aux problèmes de santé ? - Tous droits réservés Canva

Est-ce que le fait d'avoir les pieds plats vous rend plus vulnérable aux problèmes de santé ? - Tous droits réservés Canva

Cet article a été initialement publié en anglais

Les personnes ayant les pieds plats sont-ils plus susceptibles de développer des douleurs et des problèmes musculosquelettiques ?. The Cube examine une étude affirmant que ce n'est pas le cas.