L'Arménie face à une crise des réfugiés, qui pourrait basculer en crise politique

Par Will Neal in Yerevan

Le Premier ministre Nikol Pachinian est confronté au défi de subvenir aux besoins des réfugiés du Haut-Karabakh tout en tentant d'atténuer les risques d'agression de l'Azerbaïdjan.

Sur fond de soleil couchant, les nuages formaient lundi soir une spirale orange brûlée au-dessus de la ville de Goris, dans l'est de l'Arménie.

La veille, un bus solitaire a transporté le dernier des quelque 100 000 Arméniens de souche fuyant une campagne militaire d'un jour qui a vu les forces azéries prendre le contrôle total de la région autrefois autonome du Haut-Karabakh, elle-même située à l'intérieur des frontières de l'Azerbaïdjan.

Parmi les nouveaux arrivants, rares sont ceux qui aiment le premier ministre arménien Nikol Pachinian. Un sentiment partagé par des milliers de manifestants qui ont envahi la capitale arménienne, Erevan, la semaine dernière, pour protester contre la manière dont le premier ministre gère les relations avec l'Azerbaïdjan et la Russie, perçues comme précipitant la perte d'un lieu considéré par beaucoup comme la patrie spirituelle du peuple arménien.

Si l'agitation initiale s'est calmée depuis, la question de savoir, ce que les récents développements dans le conflit de longue date entre ces nations du Caucase du Sud peuvent signifier pour le maintien au pouvoir de Nikol Pachinian, reste ouverte et profondément délicate.

La chose la plus terrifiante au monde

"C'est la chose la plus terrifiante au monde que de tout perdre comme ça".

Mila Hovsepyan parlait doucement, comme si elle était hébétée, dans un abri à Goris, près de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, lundi après-midi. Elle et sa mère Maro, qui souffre d'un grave handicap mental dû à une artériosclérose cérébrale avancée, sont arrivées quelques jours auparavant dans un bus en provenance de Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh.

"Nous sommes allés directement à l'hôpital car ma mère est très malade. Elle ne peut pas marcher et a besoin de toilettes et d'une salle de bains séparées pour que je puisse la laver dignement", explique Mila. "Nous avons besoin d'un fauteuil roulant pour que je puisse la déplacer et d'un matelas spécial pour éviter les plaies, car elle passe presque tout son temps au lit".

"Nous n'avons pas de famille ici", ajoute-t-elle.

À ce stade, leur histoire est assez typique. La grande majorité des personnes qui ont fui le Haut-Karabakh pour l'Arménie au cours de la semaine dernière se sont enfoncées dans le pays, craignant de rester si près de la frontière et des forces azerbaïdjanaises qui y sont stationnées. Ceux qui sont restés à Goris sont pour la plupart âgés ou infirmes, ou n'ont pas de parents en Arménie qui pourraient leur apporter de l'aide.

La prise de contrôle par l'Azerbaïdjan de cette enclave montagneuse, qui revendique son indépendance depuis 1991, sans parvenir à la faire reconnaître par la communauté internationale, s'est faite à la vitesse de l'éclair. À la suite d'un renforcement des troupes azerbaïdjanaises dans la région, les forces russes de maintien de la paix stationnées dans la zone n'ont pas réussi à empêcher le lancement d'une offensive générale le 19 septembre, qui a duré moins de 24 heures avant que les autorités de Stepanakert n'annoncent leur reddition.

Bien que l'Artsakh, comme l'appellent ses habitants d'origine arménienne, ait été soumis à un blocus pendant plus de dix mois, limitant l'approvisionnement en nourriture et en médicaments dont le besoin se fait cruellement sentir, la maire adjointe de Goris, Irina Yolyan, estime que les autorités arméniennes n'auraient pas pu faire grand-chose pour se préparer à un exode d'une telle ampleur.

"Pour l'instant, nous répondons à leurs besoins immédiats : abris, nourriture, vêtements et médicaments", explique-t-elle. "Dans le même temps, nous enregistrons les personnes et essayons de comprendre ce dont elles pourraient avoir besoin à court et moyen terme, en particulier à l'approche de l'hiver".

Interrogée sur la manière dont le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a géré les relations avec l'Azerbaïdjan et la Russie, toujours officiellement médiateur entre les nations du Caucase du Sud, longtemps en conflit, son attitude devient soudainement froide.

"Des milliers de familles sont maintenant sans abri. L'Azerbaïdjan est comme un rouleau compresseur sur l'asphalte", dit-elle. "Rien ne les arrête, et cette situation crée un grand malheur, un grand mécontentement face aux pertes territoriales et à l'ampleur des souffrances humaines".

"Le gouvernement se trouve maintenant dans une situation où sa marge de manœuvre est très faible".

Un gouvernement avec "peu de marge de manœuvre"

La plupart des Arméniens ont accueilli ce qui semblait être une nouvelle aube dans la politique du pays lorsque Nikol Pachinian a pris le pouvoir à la suite d'une révolution pro-démocratique et anti-corruption en 2018. Beaucoup sont maintenant de plus en plus désillusionnés par les tentatives du Premier ministre de se détourner de la dépendance historique à l'égard de Moscou en tant que garant de la sécurité pour rechercher des liens plus étroits avec l'Occident. La semaine dernière, cette désillusion a débouché sur des manifestations dans les rues d'Erevan, avec des pancartes et des slogans scandés dénonçant Nikol Pachinian comme un "traître" aux intérêts du pays.

Selon Maximilian Hess, chercheur au Foreign Policy Research Institute en Pennsylvanie, la chute du Haut-Karabakh a remis en question la diplomatie de Nikol Pachinian. La légitimité du premier ministre semble désormais reposer sur la question de savoir comment son gouvernement relèvera les défis de la gestion de la crise émergente des réfugiés, tout en atténuant les risques d'agression azerbaïdjanaise contre le territoire arménien souverain.

Avant l'assaut contre le Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan avait depuis longtemps exprimé son vif intérêt pour la perspective d'ouvrir un corridor à travers l'Arménie vers le Nakhitchevan, une enclave azerbaïdjanaise autonome à l'intérieur des frontières arméniennes. Ce corridor offrirait à son tour un passage terrestre vers la Turquie, renforçant ainsi la position émergente de l'Azerbaïdjan en tant que plaque tournante du commerce et du transit pour la Russie dans le contexte des sanctions occidentales imposées en réponse à la guerre menée par Poutine en Ukraine.

"Le gouvernement se trouve maintenant dans une situation où il a très peu de marge de manœuvre", affirme Maximilian Hess. "La crise des réfugiés est en fait une question de capacité de l'État. Ce n'est pas un pays particulièrement riche. Ce qui précipiterait de nouvelles manifestations serait une détérioration de la situation concernant les réfugiés, ainsi que la possibilité d'un nouveau conflit avec l'Azerbaïdjan".

"Je ne dis pas que la crise politique va nécessairement conduire à un changement révolutionnaire de gouvernement", précise-t-il. "Mais Nikol__Pachinian__aura besoin de l'aide de la communauté internationale pour éviter que l'agression azerbaïdjanaise n'aggrave la crise et ne la transforme en une question sur l'avenir de l'Arménie elle-même".

Pour l'instant, ces dilemmes géopolitiques plus vastes restent assez académiques pour Bernik Lazaryan, qui a fui le Haut-Karabakh la semaine dernière avec sa femme, sa mère et sa fille en bas âge. Pendant plusieurs heures, la nuit précédant son départ, il affirme avoir ramené chez lui le corps d'un ami d'enfance abattu par les forces azerbaïdjanaises, avant de découvrir que leur village était déjà tombé.

"Je n'ai aucune idée de ce qui va nous arriver ensuite", confie-t-il, à l'extérieur de l'hôtel Goris, datant de l'ère soviétique, où il est actuellement hébergé avec sa famille. "Nous devons simplement trouver un moyen de vivre".