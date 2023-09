"Une maison et un foyer, ce n'est pas la même chose" : qu'advient-il des migrants déplacés hors de Paris ?

En mai, le gouvernement français a présenté un nouveau plan visant à déplacer les migrants hors de Paris. Cette idée a suscité à la fois des éloges et des critiques. La question est de savoir ce qui se passe en pratique.

Dans le 10e arrondissement de Marseille, au bout d'une allée bordée d'arbres qui jouxte un parc, Yonatan, un demandeur d'asile érythréen, est assis à une table en plastique blanc dans le bureau d'un complexe d'appartements. Il habite dans l'un de ces immeubles depuis trois semaines avant d'être transféré ailleurs. Il ne sait pas exactement où - personne ne le sait encore.

En mai, le gouvernement français a mis en place un nouveau plan visant à déplacer les migrants de Paris vers d'autres villes de France. Yonatan a volontairement participé à ce plan. Le logement marseillais, dans lequel il réside actuellement, est l'un des dix complexes d'habitation utilisés pour assurer la transition entre la capitale et les solutions résidentielles à plus long terme.

Cette initiative a suscité à la fois des éloges et des critiques. La dispersion des demandes d'asile à partir de la capitale surconcentrée devrait permettre de réduire les délais de traitement, ce qui pourrait permettre aux demandeurs d'asile et aux réfugiés d'obtenir plus rapidement un statut officiel. Le coût de la vie tend également à être moins élevé dans les villes situées en dehors de Paris. Mais certains estiment que **l'initiative du ministère de l'intérieur est politique**et motivée par une bonne image à l'approche des Jeux olympiques.

Il est difficile de savoir ce qu'il en sera à long terme.

"Il existe de bonnes politiques migratoires et de bonnes approches en matière d'intégration", affirme Nasar Meer, professeur de sociologie à l'université d'Édimbourg. "Mais elles ne sont pas politiquement gratifiantes pour ceux qui veulent montrer qu'ils sont durs avec les immigrés. Cela demande une certaine maturité et une volonté de poursuivre une bonne gouvernance, et malheureusement, si l'on regarde l'Europe en ce moment, cela semble assez absent".

"Stalingrad, c'est célèbre".

Le voyage de Yonatan vers la France a commencé au Soudan, où il était propriétaire d'un salon de coiffure à Khartoum.

"Il ne m'en coûtait que 2 500 euros pour ouvrir une boutique... quatre fauteuils... c'était bien", raconte-t-il.

Lorsque la guerre civile a éclaté dans le pays, il a payé 2 000 euros pour franchir la frontière libyenne, laissant son commerce derrière lui. De là, il a payé 2 000 euros supplémentaires à un passeur pour traverser la Méditerranée.

"Il y avait trop de monde sur le bateau", confie-t-il, les mains légèrement croisées sur ses genoux, sans rompre le contact visuel. "Beaucoup de gens sont morts... certains d'entre eux, vous le voyez".

Yonatan s'estime chanceux que la traversée n'ait duré que six jours.

"Nous avons eu de la chance... il faisait beau quand j'ai traversé", dit-il. "Il y avait 80 personnes et un enfant", se souvient-il.

Yonatan a voyagé depuis l'Italie jusqu'à Nice et Marseille, puis il s'est dirigé vers le nord pour finalement atteindre le camp de migrants improvisé sous la station de métro Stalingrad à Paris.

"Stalingrad est célèbre", dit Yonatan en haussant les épaules.

Des migrants attendent de débarquer d'un bateau dans le port sicilien de Catane, mercredi 12 avril 2023 Salvatore Cavalli/AP

L'un des exemples les plus visibles de la crise du logement à laquelle sont confrontés les migrants à Paris

Stalingrad est devenu l'un des exemples les plus visibles de la crise du logement à laquelle sont confrontés les migrants à Paris. Des centaines de personnes vivent dans des tentes, dans l'attente de titres de séjour et du droit de vivre et de travailler.

Depuis le mois de mai, des bus viennent chercher les personnes qui quittent le camp pour les emmener dans d'autres régions de France, dans le cadre du nouveau plan.

Après leur arrivée dans la ville de destination, une période d'hébergement et d'évaluation de trois semaines détermine où ils seront envoyés par la suite, idéalement une solution d'hébergement à plus long terme quelque part dans la même région. L'objectif est de répartir une partie du travail administratif entre les régions qui ont une plus grande capacité de traitement.

"Les gens arrivent en bus toutes les trois semaines... parfois 40, 25... cela dépend du nombre de personnes prêtes à venir, car l'un des préambules et l'une des conditions que nous avons établis pour ce projet est que les gens viennent ici de leur plein gré", explique Nicolas Hue, l'un des directeurs régionaux du programme, à Euronews. "On ne les met pas dans des bus pour les emmener".

Yonatan a décidé de monter dans un bus pour Marseille.

Des migrants principalement originaires du Soudan et du Tchad, en Afrique, se rassemblent dans un camp de fortune le long du pont du périphérique de la Porte de la Villette Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.Francois Mori

Il y a des raisons pour lesquelles les gens vont à Paris plutôt qu'à Marseille

"Je suis content d'être ici... Marseille, c'est bien, il fait beau et tout", déclare Yonatan. Il acquiesce lentement, avec un léger sourire. Il a passé deux semaines sur trois dans ce complexe. "La maison est bien aussi".

Le matin, il prend le bus pour aller faire ses courses dans le quartier de Castellane. Yonatan explique que le programme lui a donné des tickets repas d'une valeur de cinq euros par jour.

L'après-midi, il marche.

"Parfois, je commence à marcher d'ici jusqu'à la gare Saint-Charles", dit-il. "C'est pour cela que j'aime Marseille, parce que je vois tout. Je vois des gens qui nagent, qui profitent de la vie. C'est bien. Je ne fais que ça".

Il préférerait travailler, dit-il, mais ne peut le faire sans papiers.

Si tout se passe comme prévu, Yonatan sera transféré dans un centre régional à la fin des trois semaines. Mais lorsqu'on lui a demandé où il irait, il a répondu qu'il retournerait au camp de Stalingrad, car il y a eu un problème avec ses empreintes digitales.

Nicolas Hue et Souiouf Abdou, le directeur associé des abris temporaires régionaux (SAS), sont rapidement intervenus, insistant sur le fait qu'il y aurait une exception puisqu'il s'agissait d'un problème administratif.

Yonatan a dit "d'accord", mais quelques minutes plus tard, il a déclaré qu'il retournerait peut-être à Paris pour récupérer une valise qu'il avait laissée derrière lui. Les participants au programme ne sont pas obligés de le suivre jusqu'au bout - Yonatan peut y aller quand il veut.

"Il y a des raisons pour lesquelles les gens vont à Paris plutôt qu'à Marseille. Ils peuvent avoir de la famille là-bas, ils peuvent avoir des amis là-bas, ils peuvent avoir des liens antérieurs avec cet endroit", souligne Nasar Meer, professeur de sociologie à l'université d'Édimbourg, à Euronews. "Éloigner les gens de leurs relations antérieures qui peuvent les aider... Je ne vois pas comment cela peut être autre chose qu'un nouveau traumatisme".

Aujourd'hui, les trois semaines sont passées. Contactée pour un commentaire, Nicolas Hue n'a pas révélé où se trouve désormais Yonatan, invoquant des questions de confidentialité.

Les personnes libres, qui viennent demander l'asile pour une vie meilleure, se retrouvent en fait enfermées

La relocalisation des demandeurs d'asile et des réfugiés n'est pas rare sur le continent.

Le Royaume-Uni applique depuis longtemps une "stratégie de dispersion", explique Nasar Meer. Par "dispersion", on entend le déplacement des personnes qui arrivent dans le sud-est - Londres et ses environs - et leur déplacement dans tout le pays.

"Rien de tout cela n'est très bon pour les demandeurs d'asile. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont enfermés dans cette terrible bureaucratie. Ils sont coincés dans ces centres de traitement qui sont lents et inefficaces, mais ces endroits ressemblent souvent à des prisons. Donc les gens qui sont libres, qui viennent demander l'asile pour une vie meilleure, finissent en fait enfermés".

Mais il existe d'autres exemples de réussite.

"En Italie, pendant longtemps, il y a eu une approche très locale dans la région de Calabre où les villes se sont réunies et ont hébergé des personnes dans des endroits qui étaient historiquement sous-peuplés, ou qui avaient été dépeuplés parce que les gens s'étaient déplacés vers le nord de l'Italie pour des raisons économiques", affirme Nasar Meer. "C'est devenu un véritable lieu de réinstallation".

Vue de la barge d'hébergement Bibby Stockholm, qui accueillera jusqu'à 500 demandeurs d'asile, au port de Portland, dans le Dorset, en Angleterre, le vendredi 21 juillet 2023 Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.Francois Mori

"Une maison, de la nourriture, des papiers, du travail... C'est mon rêve maintenant"

L'avenir nous dira si cette démarche sera couronnée de succès en France.

"Une maison et un foyer ne sont pas la même chose. Les gens forment des foyers significatifs dans des communautés qui partagent une expérience ou une histoire commune de survie à la migration et aux traumatismes", indique Nasar Meer. "Cela pourrait bien être la chose la plus importante et la plus précieuse qu'ils puissent faire, c'est-à-dire garder les gens qui peuvent partager leurs expériences de survie dans une proximité suffisante pour qu'ils puissent guérir".

Yonatan aspire à travailler un jour dans un salon de coiffure, mais il a cessé d'espérer quoi que ce soit d'autre que les produits de première nécessité.

"Avant, quand j'étais jeune, j'avais peut-être des rêves et de l'espoir... maintenant, cela n'existe plus pour moi", confie-t-il. "Une maison, de la nourriture, des papiers, du travail... c'est mon rêve maintenant".