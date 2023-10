Le taux d’inflation annuel pour les pays membres de la monnaie unique a atteint en octobre 2,9%, son plus bas niveau depuis deux ans. En revanche, la croissance se réduit dans le même temps.

PUBLICITÉ

L’inflation sur un an de la zone euro a connu une forte baisse au mois d’octobre pour atteindre 2,9%. Ce fléchissement est notable après un taux d’inflation annuel de 4,3% en septembre, et 5,2% en août. C’est aussi le chiffre le plus bas observé depuis deux ans, selon Eurostat, l’office européen des statistiques.

Cette tendance s’explique par une baisse des prix de l’énergie et une augmentation ces derniers mois des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE).

La monnaie unique se rapproche désormais de l’objectif de la BCE à savoir un taux d’inflation à 2%.

Mais ce ralentissement s’accompagne d’une baisse de la croissance au troisième trimestre de 0,1%.

La France n’est pas en négatif puisque Paris peut annoncer un Produit intérieur brut (PIB) positif, mais très léger de 0,1%. En revanche, l’Allemagne, première puissance économique sur le continent, a vu sa production économique chuter de 0,1%. La croissance de l’UE sur cette période augmente discrètement de 0,1%.