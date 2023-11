Les dirigeants de l'Union européenne devraient autoriser l'ouverture de négociations formelles sur l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne une fois que les deux pays auront achevé les réformes nécessaires, estime la Commission européenne.

PUBLICITÉ

"À la lumière des résultats obtenus par l'Ukraine et la Moldavie et des efforts de réforme en cours, la Commission a recommandé au Conseil d'ouvrir des négociations d'adhésion avec ces deux pays", a annoncé mercredi la Commission européenne.

Le rapport sur les progrès réalisés par les pays candidats confirme que l'Ukraine a rempli quatre des sept conditions préalables à l'ouverture des négociations, mais qu'il reste encore du travail à faire en matière de lutte contre la corruption, de démantèlement de l’oligarchie et des droits des minorités.

La Moldavie doit également finaliser ses réformes judiciaires et introduire de nouvelles mesures de lutte contre la corruption.

Sur recommandation de la Commission, les dirigeants de l'UE pourraient soutenir l'ouverture des négociations d'adhésion lors du prochain sommet européen, le 12 décembre, une décision qui requiert l’unanimité des 27 États membres.

"L'élargissement est une politique vitale pour l'Union européenne. Compléter notre Union est un appel de l'histoire, l'horizon naturel de notre Union", estime la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

"Les élargissements passés ont montré les énormes avantages qu'ils procurent, tant aux pays candidats qu'à l'UE. Nous sommes tous gagnants", ajoute-t-elle.

S'adressant à Euronews peu avant la publication du rapport, Olha Stefanishyna, vice-première ministre ukrainienne pour l'intégration européenne et euro-atlantique, a expliqué que le rapport était une "évaluation importante" et que le pays prévoyait d'annoncer ses prochaines étapes en réponse aux recommandations plus tard dans la journée de mercredi.

Volodymyr Zelensky, président ukrainien, avait auparavant qualifié la conclusion de la Commission d'"historique".

"L'UE représente la sécurité économique et la stabilité sociale pour l'Ukraine, et l'Ukraine représente le renforcement de l'ensemble de la communauté européenne", insiste Volodymyr Zelensky, appelant les députés ukrainiens à poursuivre les réformes législatives nécessaires.

C'est la première fois que l'institution européenne donne son feu vert à des négociations d'adhésion avant qu'un pays ne remplisse toutes les conditions préalables. La guerre de la Russie a donné un caractère d'urgence à ce qui est traditionnellement un processus lent avant qu'un pays ne devienne un membre à part entière de l'UE.

La Commission juge que les travaux techniques pourraient commencer "immédiatement" une fois que les dirigeants de l'UE auront soutenu les négociations. L'institution se dit aussi prête à présenter un rapport sur les progrès réalisés par l'Ukraine et la Moldavie dans le respect des critères en suspens d'ici le mois de mars de l'année prochaine.

Ursula von der Leyen souligne que le processus restait fondé sur le mérite et qu'aucune "date fixe" ne pouvait être annoncée pour l'adhésion à part entière.

L'Ukraine et la Moldavie ont obtenu le statut de candidat officiel à l'adhésion à l'UE en juin de l'année dernière, quelques semaines seulement après l'invasion par la Russie du territoire ukrainien, relançant ainsi l'élargissement de l'UE après une longue période d'inactivité.

La Commission européenne recommande également d'accorder à la Géorgie le statut de candidat officiel à l'adhésion, dix-sept mois après avoir été désignée comme "candidat potentiel".