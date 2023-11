Ursula von der Leyen à Kyiv pour évoquer le processus d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne

Par Euronews avec AFP

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen est arrivée samedi matin à Kyiv pour discuter avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky de l’élargissement de l’UE.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a publié sur X (anciennement Twitter) une photo d’elle en compagnie du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, prise samedi matin à Kyiv. Ursula von der Leyen dit s’être rendue sur place pour "discuter du processus d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne". Il s’agit de sa sixième visite depuis le début de la guerre, en février 2022.

Sa visite a également pour but de discuter du "soutien financier de l’Union européenne pour reconstruire l’Ukraine en tant que démocratie moderne et prospère", et "de la façon dont [les Vingt-Sept] continueron[t] à faire payer à la Russie sa guerre d’agression".

Bruxelles doit rendre un rapport le 8 novembre sur l’état des progrès réalisés par l’Ukraine et se prononcer sur l’ouverture ou non de négociations d’adhésion.