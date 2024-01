Bruxelles a tiré la sonnette d'alarme concernant les célébrations prévues dans la région serbe d'après-guerre de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska, pour marquer l'anniversaire de sa séparation.

La "Journée de la Republika Srpska" célèbre la revendication d'indépendance de la région vis-à-vis de la Bosnie en 1992, lors de l'éclatement de la Yougoslavie, qui a débouché sur une guerre interethnique sanglante ayant fait 100 000 morts.

Cette commémoration, qui coïncide avec une fête religieuse orthodoxe, a été jugée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle de Bosnie-et-Herzégovine parce qu'elle est discriminatoire à l'égard des non-Serbes.

Les événements de mardi surviennent dans un contexte de tensions croissantes, alors que le président de la Republika Srpska, Milorad Dodik, largement considéré comme un allié du Kremlin, multiplie les menaces sécessionnistes, suscitant l'inquiétude de la communauté internationale. M. Dodik a promis de "déclarer l'indépendance totale" des régions de Bosnie contrôlées par les Serbes si les démocraties occidentales tentaient d'intervenir dans les institutions partagées et multiethniques du pays.

La Commission européenne a réaffirmé mardi l'opposition de longue date de l'Union européenne à tout acte portant atteinte à l'intégrité territoriale du pays des Balkans.

En ce qui concerne la légalité de la "Journée de la Republika Srpska", la Cour constitutionnelle du pays a déjà statué à deux reprises, en 2015 et en 2019, que la législation de la Republika Srpska sur la "Journée de la Republika Srpska" n'était pas conforme à la Constitution de Bosnie-Herzégovine", a déclaré Peter Stano, porte-parole pour les affaires étrangères.

"L'Union européenne a toujours insisté sur le fait que la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'ordre constitutionnel et la personnalité internationale de la Bosnie-Herzégovine devaient être préservés", a ajouté M. Stano.

"Toute action allant à l'encontre de ces principes aura de graves conséquences".

À la veille des célébrations, les États-Unis ont fait voler des chasseurs F16 au-dessus de la Bosnie-et-Herzégovine en signe de soutien. Leur ambassade à Sarajevo a également demandé l'ouverture d'une enquête sur les célébrations et a déclaré qu' elle n'hésiterait pas à intervenir en cas d'actes violant l'accord de paix conclu en 1995 sous l'égide des États-Unis.

Les menaces de scission suscitent des inquiétudes

La Republika Srpska, dont la population de 1,2 million d'habitants est essentiellement composée de Serbes chrétiens orthodoxes, est l'une des deux entités de la Bosnie-et-Herzégovine. La seconde entité, la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine, est composée essentiellement de Bosniaques et de Croates.

Les deux entités ont été formées en vertu de l'accord de Dayton de 1995, qui a mis fin à la guerre de trois ans en Bosnie et a divisé le pays en deux entités selon des critères ethniques et religieux.

La stabilité du pays et les accords complexes de partage du pouvoir, résultat de la construction de la démocratie occidentale, sont considérés comme précaires et ont été récemment menacés par l'intensification de la rhétorique séparatiste du président Dodik.

Adnan Ćerimagić, analyste principal au sein du groupe de réflexion European Stability Initiative, a déclaré à Euronews que bien que les avertissements de M. Dodik n'aient pas changé sur le fond au cours des derniers mois, leur intensité accrue, combinée à un environnement géopolitique en évolution rapide, mérite désormais l'attention de la communauté internationale.

"Si l'idée de diviser la Bosnie-Herzégovine en trois territoires mono-ethniques n'est pas nouvelle, ce qui est nouveau, c'est que Dodik a le soutien non seulement de Belgrade en Serbie (...) mais aussi de l'extérieur", a expliqué Ćerimagić.

"C'est le soutien qui vient de certains membres de l'UE et de l'OTAN comme la Hongrie", a-t-il ajouté. "Aujourd'hui même, le Premier ministre de la Hongrie, un membre de l'OTAN et de l'UE, Viktor Orbán a été décoré dans le cadre des célébrations de la Journée de la Republika Srpska."

L'avenir de la région en jeu

Le président de la Serbie, Aleksandar Vučić, a également apporté son soutien à la cause controversée, promettant que des feux d'artifice synchronisés auraient lieu dans la capitale serbe, Belgrade, mardi soir, en signe de soutien aux célébrations de la fête de la Republika Srpska.

Cette prise de bec au sujet de la commémoration intervient moins d'un mois après que les observateurs internationaux de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont découvert que des milliers d'électeurs d'origine serbe avaient été acheminés de Bosnie-Herzégovine pour voter illégalement lors des récentes élections serbes.

"Nous avons tendance à penser que cette alliance entre Vučić et Dodik est, naturelle et est explicite, mais je dirais que ce n'est pas le cas", explique Berta López Domènech, analyste politique sur les Balkans occidentaux pour le European Policy Centre.

"Vučić a choisi de ne pas soutenir explicitement la sécession de la Republika Srpska parce qu'il sait que cela constituerait une ligne rouge dans ses relations avec les partenaires occidentaux, comme l'UE."

Mais M. Ćerimagić estime que Belgrade pourrait considérer sa capacité à contenir une escalade potentielle des tensions en Bosnie-Herzégovine comme une "monnaie d'échange" dans le dialogue avec les partenaires occidentaux, alors qu'ils examinent les récents résultats des élections législatives de décembre, qui ont été entachées d'allégations de fraude électorale.

La Bosnie-et-Herzégovine est officiellement candidate à l'adhésion à l'UE depuis décembre 2022. Toutefois, l'ouverture des négociations d'adhésion a été bloquée par des divisions ethniques profondément ancrées et des retards dans les réformes constitutionnelles, judiciaires et électorales.

Les dirigeants de l'UE ont déclaré en décembre que l'Union ouvrirait les négociations d'adhésion avec le pays "une fois que le degré nécessaire de conformité aux critères d'adhésion sera atteint".

Mais les deux experts craignent que la position de plus en plus provocatrice de M. Dodik et de la coalition au pouvoir de la Republika Srpska n'ait des conséquences sur la candidature de la Bosnie-et-Herzégovine à l'adhésion à l'UE.

"Il est clair que pour certains Etats membres, une condition pour entamer les négociations d'adhésion (avec la Bosnie-Herzégovine) est de voir certaines des mesures prises par la coalition au pouvoir en Republika Srpska et Milorad Dodik au cours des deux dernières années être annulées", a déclaré M. Ćerimagić.

"Cela signifie que Milorad Dodik et la coalition au pouvoir en Republika Srpska ont une sorte de droit de veto sur cette voie vers l'UE", a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, López Domènech a averti que "marquer un jour qui célèbre un génocide n'est clairement pas en ligne avec les priorités de l'Union européenne."