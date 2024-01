Par Antonio Avenoso

Encourager quelque 13 500 adolescents à conduire des camions serait dangereux ; beaucoup plus de conducteurs moins expérimentés se retrouveraient au volant des véhicules qui causent le plus de dégâts en cas d'accident, écrit Antonio Avenoso.

Imaginez que vous conduisiez une voiture sur une route de campagne, la nuit, vos enfants endormis à l'arrière. Il y a un peu de brouillard et la visibilité est réduite.

Tout à coup, un camion articulé de 40 tonnes arrive en sens inverse.

À mesure qu'il s'approche, seule une ligne blanche en pointillés sur la route vous sépare, vous et votre famille, de la fin.

Qui voulez-vous voir au volant de ce camion ? Un conducteur ayant plusieurs années d'expérience ? Ou un adolescent tout juste sorti de l'école ?

Le lobbying de l'industrie routière veut des adolescents au volant

Depuis 2006, l'Union européenne recommande judicieusement un âge minimum de 21 ans pour les chauffeurs de poids lourds et de 24 ans pour les chauffeurs de bus.

Mais depuis quelques années, l'industrie du transport routier fait pression pour abaisser ces minima comme un moyen bon marché de résoudre la crise du recrutement dans le secteur.

Offrir de meilleures conditions de travail, des temps de conduite et de repos plus raisonnables et moins de temps passé loin de chez soi, c'est exclu - embaucher des jeunes qui sortent de l'école, c'est possible.

Le lobbying de l'industrie routière a porté ses fruits. Avec la bénédiction de l'Union européenne, un certain nombre d'États membres ont abaissé l'âge minimum - généralement à 18 ans pour les conducteurs de poids lourds - à condition que les jeunes suivent une formation professionnelle complémentaire en plus des examens pratiques et théoriques requis.

Mais la cerise sur le gâteau pour le secteur des transports serait que tous les États membres soient tenus de le faire et que les adolescents puissent conduire des camions sur tout le continent.

On pourrait penser que ce changement proposé repose sur une base scientifique solide. Ce n'est pas le cas. L'industrie déclare qu'elle n'aurait aucun impact sur la sécurité routière. Elle n'a fourni aucune preuve ou donnée pour étayer cette opinion.

Des camions-citernes sont chargés de carburant à Wesseling, près de Cologne, en avril 2022. AP Photo/Martin Meissner

Le secteur souhaite aller encore plus loin et autoriser les jeunes de 16 et 17 ans à commencer la conduite accompagnée de camions et à conduire seuls dès qu'ils atteignent 18 ans.

En mars dernier, la Commission européenne a cédé à la pression et a publié une proposition de révision des règles relatives au permis de conduire qui obligerait les États membres à proposer un programme de conduite accompagnée permettant aux jeunes de 17 ans de conduire un camion. En décembre, la commission des transports du Parlement européen a soutenu cette initiative.

La Commission européenne estime que 13 500 jeunes de 17 ans pourraient ainsi commencer à conduire des camions.

Les statistiques sur les jeunes conducteurs de poids lourds sont extrêmement inquiétantes

Pire encore, la Commission européenne n'a pas non plus enquêté correctement sur cette question.

L'analyse d'impact officielle justifie le changement par le fait qu'un programme de conduite accompagnée pour les automobilistes de 17 ans en Allemagne a donné des résultats positifs en matière de sécurité routière.

Ce n'est pas suffisant. Le travail d'un chauffeur routier professionnel est très différent de l'utilisation occasionnelle d'une voiture. Et lorsqu'un camion a un accident, les dégâts causés peuvent être absolument catastrophiques.

Un adolescent qui provoquerait un tel accident en subirait les conséquences pendant des décennies. Les familles des victimes ne se remettraient jamais de leur chagrin.

Nous espérons que les députés européens réfléchiront aux implications de ce qui constituerait un sérieux pas en arrière pour la sécurité routière en Europe. Les adolescents conduisant des camions est une idée qui doit être stoppée dans son élan.

Un camion accidenté lors de fortes tempêtes sur l'autoroute A 71 près d'Erfurt, en janvier 2018. AP Photo/Jens Meyer

À l'ETSC, nous avons examiné les données disponibles sur les conducteurs de poids lourds adolescents et elles sont extrêmement inquiétantes.

Les recherches menées par l'Association allemande des assurances (GDV) montrent que les conducteurs de poids lourds âgés de 18 à 20 ans sont à l'origine d'un nombre beaucoup plus élevé de collisions ayant entraîné des blessures, par rapport au nombre de permis enregistrés pour ce groupe d'âge, comparé à tous les autres groupes d'âge de conducteurs de poids lourds.

L'ETSC a également analysé les données de la Finlande et de la Pologne - d'autres pays qui autorisent les conducteurs de poids lourds plus jeunes - et les résultats sont les mêmes.

Une année de conduite accompagnée est mieux que rien. Mais il est peu probable qu'elle permette d'inverser les dommages causés par l'augmentation massive du nombre de chauffeurs routiers âgés de moins de 21 ans.

L'idée doit être stoppée dans son élan

La science montre que l'inexpérience n'est qu'un des multiples facteurs qui affectent les jeunes conducteurs.

Les jeunes subissent des changements biologiques et sociaux importants entre 15 et 25 ans. Le développement du cerveau se poursuit tout au long de cette période et n'est pas achevé avant une bonne vingtaine d'années.

Par conséquent, lorsque les jeunes apprennent à conduire, leurs capacités cognitives ne sont pas encore complètement développées.

Cela affecte leur perception du risque et leur attitude à l'égard de celui-ci. Le développement cognitif pendant la puberté peut conduire à une plus grande instabilité émotionnelle et à un comportement plus confiant.

Ainsi, en tant qu'usagers de la route, les jeunes ont tendance à adopter des comportements à risque et à moins bien apprécier les dangers auxquels ils sont confrontés.

La recherche biologique montre qu'à l'âge de 18 ans, les zones du cerveau humain responsables de l'intégration des informations et du contrôle des impulsions sont encore en développement.

Encourager 13 500 adolescents supplémentaires à commencer à conduire des camions serait une expérience dangereuse, qui conduirait à ce que beaucoup plus de conducteurs appartenant au groupe démographique le plus à risque se retrouvent au volant des véhicules qui causent le plus de ravages en cas d'accident.

Le mois prochain, la session plénière du Parlement européen pourrait décider du sort de cette proposition.

Nous espérons que les députés européens réfléchiront aux implications de ce qui constituerait un sérieux pas en arrière pour la sécurité routière en Europe. Les adolescents conduisant des camions est une idée qui doit être stoppée dans son élan.

Antonio Avenoso est directeur exécutif du Conseil européen de la sécurité des transports.

