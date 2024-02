Par Euronews avec EBU

Comme dans de nombreux autres pays européens, le monde agricole polonais exprime sa colère en bloquant de nombreux axes routiers. Dans le collimateur des agriculteurs : les normes européennes et les importations de denrées ukrainiennes.

PUBLICITÉ

4e jour de grève des agriculteurs en Pologne. Comme en France, en Allemagne, en Roumanie ou encore en Espagne, le monde agricole gronde contre les contraintes environnementales européennes ou encore la hausse des coûts de l'énergie.

Dans leur viseur, aussi : les importations de denrée, notamment céréalières, venues d'Ukraine. Dimanche, le Premier ministre Donald Tusk a déclaré que la guerre que subi son voisin ne pouvaient servir d'excuses à une concurrence déloyale.

Lors d'une réunion dimanche à Mragowo, dans le nord-est du pays, le Premier ministre polonais Donald Tusk s'en ai pris aux acteurs de "l'agro-business" ukrainien.

"Nous voulons aider l'Ukraine en tant qu'État et en tant que nation dans une confrontation armée avec la Russie, et certainement rien ici ne nous fera changer d'avis. Mais l'empathie et l'ouverture vis-à-vis de l'Ukraine ne peuvent advenir aux__dépens de divers groupes professionnels polonais, agriculteurs et transporteurs compris. La guerre ne peut être utilisée comme un moyen de concurrence déloyale".

Les agriculteurs polonais prévoient de maintenir leurs actions de mobilisation jusqu'au 10 mars.