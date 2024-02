Le Cube : Emmanuel Macron a-t-il annulé sa visite à Kyiv en raison d'un projet d'assassinat?

Par Euronews

C'est ce qu'affirme une publication qui circule sur les réseaux sociaux... Voyons ce qu'il en est réellement.

Le président français Emmanuel Macron a dû reporter sa visite en Ukraine la semaine dernière, invoquant des raisons de sécurité, sans donner plus de détails.

Très vite, des rumeurs ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Selon cette vidéo prétendument diffusée sur la chaîne d'information internationale France 24, la raison pour laquelle Emmanuel Macron a annulé sa visite est que Kyiv s'apprêtait à assassiner le dirigeant français.

Cette vidéo de mauvaise qualité a choqué de nombreux internautes... Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que le présentateur de France 24, Julien Fanciulli, n'a jamais tenu de tels propos...

Il s'agit d'une vidéo d'une personne dont le visage ou le corps a été modifié numériquement pour donner l'impression qu'elle prononce des paroles qu'elle n'a jamais tenues en réalité.

La fausse vidéo utilise l'intelligence artificielle pour imiter la voix du journaliste. Il s'agit d'une technique de plus en plus utilisée à des fins malveillantes pour diffuser de fausses informations.

France 24 a publié un communiqué expliquant qu'un tel reportage n'avait jamais été diffusé. Mais d'où vient cette rumeur ? Elle est apparue pour la première fois sur des chaînes Telegram pro-russes la semaine dernière.

Elle a ensuite été reprise et publiée par le média d'État russe Izvestia, connu pour sa désinformation sur l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie.

La publication a commencé à prendre de l'ampleur après que l'ancien président et Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, a partagé les fausses allégations sur X, anciennement Twitter.

Comment savoir si une vidéo est authentique ou non ? Dans le cas du faux reportage de France 24, si vous regardez attentivement, vous remarquerez que le mouvement des lèvres du présentateur n'est pas synchronisé avec le son.

L'intonation de sa voix semble également robotique et peu naturelle. Et si vous parlez français, vous remarquerez que certaines phrases sont un peu maladroites et ne correspondent pas à la façon naturelle de parler d'un présentateur de télévision.

Enfin, vous pouvez effectuer une simple recherche en ligne pour vérifier si ces informations ont été rapportées par d'autres sources d'information.