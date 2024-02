"Attraper froid" : la formule est-elle médicalement juste ?

Vous avez probablement entendu l'ancien dicton selon lequel vous devriez vous couvrir lorsque les températures baissent pour éviter de prendre froid. Mais est-ce vrai ? Le temps froid lui-même peut-il vous rendre malade ?

Dès que les températures baissent, il semble que tout le monde autour de vous se mette soudainement à éternuer et à tousser. Mais les bactéries et les virus sont présents toute l'année, alors pourquoi attraper la grippe ou un rhume est-il plus courant en hiver ? En 2022, des scientifiques ont découvert la raison pour laquelle nous contractons plus de maladies respiratoires lorsqu'il fait froid. La principale raison : l'air froid endommage la réponse immunitaire dans nos nez, créant une situation favorable à la propagation des germes. Des chercheurs aux États-Unis ont découvert que lorsque la température à l'intérieur du nez baisse de 5 degrés Celsius (passant de 37 degrés à 32 degrés), les parois nasales sont affaiblies.

Cela est dû au fait que cette baisse de température tue près de 50 % des milliards de bonnes bactéries dont nous avons besoin pour lutter contre les virus. Cette étude contredit les recherches antérieures qui concluaient que le froid n'avait pas de répercussions sur notre système immunitaire. Mais vous devez quand même entrer en contact avec un rhinovirus pour attraper un rhume ou être infecté par la grippe pour tomber malade de la grippe. Donc, si porter un chapeau ou ne pas sortir avec les cheveux mouillés ne vous empêchera pas de tomber malade, quelle est alors la meilleure méthode ? Eh bien, il s'avère que la pandémie a popularisé un objet important pour lutter contre ces germes ennuyeux.

Mansoor Amiji, chercheur à l'université de Northeastern : "Je pense qu'une chose que nous avons trouvée, qui est quelque chose que nous faisons déjà dans de nombreuses régions du monde, c'est le port du masque, même maintenant, même si Covid a diminué et que les préoccupations ne sont pas aussi importantes. Mais ce que le port du masque fait, c'est que surtout si vous utilisez un masque plus épais, ou même si vous utilisez les masques traditionnels N95 ou KN95, mais avec peut-être une protection supplémentaire. Cela garde votre nez au chaud. Et cela en soi est également protecteur. Vous pouvez ainsi empêcher ces particules de pénétrer, mais vous gardez également votre nez chaud afin que vos défenses soient également beaucoup plus fortes dans ce cas."

Alors que nous attendons des médicaments nasaux topiques qui peuvent empêcher la température à l'intérieur de notre nez de baisser, couvrir votre nez et porter un masque est une bonne idée.