Non, Klaus Schwab, le fondateur du Forum de Davos, n’est pas hospitalisé

Contrairement à ce qu’affirment des messages relayés sur X et sur certains sites, l’économiste âgé de 86 ans se porte bien, comme le montre l'enquête de The Cube.

**Les utilisateurs des réseaux sociaux affirment que le président exécutif et fondateur du WEF, Klaus Schwab, a récemment été admis à l'hôpital dans un état grave et qu'il pourrait être décédé.**Mais il semble que la rumeur provienne de reportages satiriques antérieurs.

**Les utilisateurs des réseaux sociaux ont répandu des rumeurs sans fondement sur la santé de Schwab.**Beaucoup de ces publications sur X ont été vues et partagées des milliers de fois.

Certains d’entre eux associent son état supposé à un problème cardiaque après avoir couru, alors que d’autres vont même jusqu’à prétendre qu’il est peut-être mort.

Cependant, rien de tout cela n’est vrai. Il semble que les allégations proviennent d'articles satiriques. Aucun de ces articles ne fournit aucun détail sur la prétendue hospitalisation de Schwab et ne cite aucune source.

La page "À propos" du site web indique qu’il publie "des articles d’opinion et des éditoriaux satiriques et comiques", ainsi que des "nouvelles et informations soi-disant fiables et impartiales".

De plus, le WEF a confirmé que Schwab est en parfaite santé. L’organisation a déclaré que les affirmations sont "totalement sans fondement et infondées" et que la santé de Schwab est "excellente".

Il ajoute que, comme de nombreuses personnes et organisations de premier plan, il est régulièrement la cible de théories du complot et de campagnes de désinformation.

Ils n’ont pas tort : les allégations concernant l’état de santé de Schwab allaient de pair avec d’autres allégations selon lesquelles la Delta Force américaine aurait arrêté Schwab à son domicile en Suisse.

Un article du site web Real Raw News indiquait qu'une équipe d'intervention de la Delta Force avait appréhendé Schwab après un "échange de tirs mortel" dans sa maison et qu'il avait été retrouvé dans son lit, connecté à une machine à perfusion d'adrénochrome. Encore une fois, cela ressemble à une tentative de satire.

La page "À propos" de Real Raw News indique également que le site web contient "de l’humour, de la parodie et de la satire", mais cela n’a pas empêché les affirmations de faire également le tour des réseaux sociaux.

Divers articles sur X, Reddit et Facebook ont tous partagé les allégations hors de leur contexte, même si certains d'entre eux sont au moins avec une dose de scepticisme.

Le WEF n’a fait aucune référence à une arrestation, et une recherche rapide sur Google de l’histoire provenant de médias plus fiables ne donne aucun résultat.