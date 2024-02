Selon un nouveau rapport, la rhétorique transphobe et anti-LGBTI est en hausse parmi les hommes politiques en Europe, ce qui suscite l'inquiétude à l'approche des élections européennes de juin.

Le groupe de défense ILGA-Europe a constaté une "nette accumulation de discours haineux" à l'encontre de la communauté des lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexués (LGBTI) de la part d'hommes politiques dans 32 pays européens - dont 19 États membres de l'UE - au cours de l'année écoulée.

La Croatie, l'Irlande, la Slovaquie, l'Espagne et la Suède figurent parmi les États membres où la rhétorique transphobe est en hausse, tandis que la transphobie a également été détectée dans les discussions parlementaires au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas et au Portugal.

Ces résultats font craindre que les politiciens n'instrumentalisent les discours anti-trans et anti-LGBTI pour semer la haine, la division et la désinformation à l'approche de scrutins importants, notamment les élections européennes de juin, où l'extrême-droite devrait gagner du terrain.

Le vice-président du Parlement européen Marc Angel, qui co-préside l'intergroupe LGBTI composé de 161 membres, a déclaré à Euronews qu'il était souvent "choqué" par le langage haineux utilisé par les politiciens, y compris en séance plénière du Parlement.

"J'entends des déclarations choquantes lorsque je préside la plénière. Si les hommes politiques utilisent ce genre de langage, il est clair que les gens l'utiliseront aussi ", a-t-il expliqué, ajoutant que l'extrême droite et les extrémistes religieux diffusent des informations erronées.

"Nous devons être conscients qu'il existe un mouvement anti-genre, financé par le Kremlin et d'autres acteurs, et que nous devons contrer leur discours", a-t-il ajouté.

Katrin Hugendubel, directrice du plaidoyer pour ILGA-Europe, prévient que les élections européennes se dérouleront dans un climat "plus polarisé et plus violent".

"Les valeurs et les normes fondamentales sur lesquelles l'UE a été fondée - le respect de la dignité humaine et des droits de l'homme, la liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de droit - sont remises en question", explique-t-elle dans une interview.

"Les droits de l'homme, et en particulier les droits de l'homme des personnes LGBTI, sont fortement remis en question par les forces d'extrême droite. Les droits et l'humanité des personnes LGBTI sont de plus en plus exploités pour diviser les sociétés, saper la démocratie, l'État de droit et les droits de l'homme".

En mai dernier, l'ancien premier ministre slovaque et ministre des finances de l'époque, Igor Matovič, a suscité l'indignation pour des commentaires sur une manifestation pacifique de militants LBGTI : "Je n'ai rencontré nulle part autant de personnes primitives, arrogantes, vulgaires et mauvaises ensemble que parmi ces militants transgenres", a-t-il déclaré, ajoutant que "nous devons protéger nos enfants de ces "gens"."

En juillet, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a accusé l'UE d'abandonner l'héritage chrétien au profit du "paganisme hédoniste des campagnes LGBTQ+", qui, selon lui, sont menées contre la Hongrie.

Selon l'ILGA, ce discours contribue à une nouvelle augmentation des agressions physiques, un seul pays de l'UE n'ayant signalé aucun crime de haine à l'encontre de la communauté homosexuelle au cours de l'année écoulée.

Les manifestations de fierté ont également été la cible d'hostilités et d'attaques récentes, la police autrichienne ayant déjoué un projet d'attentat terroriste à la bombe lors de la parade de la fierté viennoise en juin dernier.

Les politiciens "militarisent" les enfants

Le rapport constate également que les personnes transgenres, et les enfants en particulier, sont diabolisés par les politiciens qui utilisent de plus en plus des "tactiques de peur" pour s'opposer à l'accès des mineurs transgenres aux soins de santé et au scepticisme à l'égard de l'éducation sexuelle.

"Les hommes politiques diabolisent la communauté LGBTI et utilisent les enfants comme argument pour justifier la nécessité de les protéger", a déclaré M. Hugendubel.

"La diabolisation et l'alarmisme ont en fait un impact négatif non seulement sur les jeunes LGBTI - où l'on constate une augmentation des problèmes de santé mentale et des taux de suicide - mais aussi sur tous les enfants de notre société. Et c'est vraiment inquiétant".

En 2021, la Hongrie a introduit une législation restreignant le contenu LGBTI dans les écoles, ce qui, selon les critiques, a entravé la compréhension des droits de l'homme et des droits reproductifs. Cette mesure a suscité une vive réaction et une condamnation de la part de Bruxelles, qui continue de retenir une petite partie des fonds européens versés à la Hongrie en raison de ces mesures.

M. Hugendubel estime que le gouvernement de Viktor Orbán utilise cette question pour déclencher une guerre culturelle.

"Le gouvernement (hongrois) utilise les droits des LGBTI pour détourner l'attention d'autres problèmes, pour les mettre au centre du débat, pour rallier ses propres électeurs, pour diviser les sociétés, pour s'assurer que personne ne parle des vraies questions", explique-t-elle.

Mais la tendance est omniprésente dans l'UE, avec une rhétorique anti-LGBTI qui monte en flèche à l'approche de votes clés ou de réformes juridiques, telles que la réforme en cours sur la reconnaissance du genre en Allemagne.

Les élections européennes en ligne de mire

M. Hugendubel félicite les États membres de s'être élevés contre les violations des droits des LGBTI et d'avoir soutenu les procédures d'infraction à l'encontre de la Hongrie, mais il estime qu'il reste encore beaucoup à faire pour défendre les droits fondamentaux et sauvegarder les processus démocratiques.

"Nous appelons vraiment tout le monde, et en particulier les hommes politiques, à prendre leurs responsabilités, à parler des droits de l'homme et à s'élever clairement contre la désinformation", explique-t-elle.

"Nous l'avons vu en Espagne, où nous avons connu une énorme vague d'attaques anti-trans lorsque le gouvernement a réformé la reconnaissance légale du genre, mais le gouvernement a mené la réforme à bien. C'est ce genre de persévérance qu'il nous faut voir".

Ces conclusions interviennent alors que l'Europe se prépare aux élections du Parlement européen, qui auront lieu au début du mois de juin. Environ 350 millions d'électeurs seront appelés à voter.

Les groupes de gauche, libéraux et de centre-droit du Parlement ont déjà signé une déclaration sur la promotion des droits des personnes LGBTIQ avant le scrutin.

Toutefois, M. Hugendubel estime que les candidats et les partis doivent faire davantage pour s'élever contre les schémas inquiétants de la rhétorique de division.

"Dans le cadre de la campagne, chacun doit lutter contre la polarisation et contre le fait que le débat devient de plus en plus violent. Nous demandons le calme. Nous demandons de la compréhension".

Un récent rapport du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) a constaté que la désinformation utilisant des "stéréotypes fondés sur l'identité" constitue une menace croissante pour la démocratie et pourrait être utilisée dans le cadre de campagnes soutenues par l'étranger pour interférer dans le vote de juin.