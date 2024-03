Le Vieux Continent se prépare aux élections européennes de juin prochain. Si vous ne connaissez pas bien le déroulement de ces élections, ne vous inquiétez pas. Ce guide d'euronews vous explique tout ce que vous devez savoir.

Les élections continentales permettront d'élire 720 membres du Parlement européen. Il s'agit d'une augmentation par rapport aux 705 sièges actuels afin de tenir compte des changements démographiques dans plusieurs États membres.

Le Parlement est la seule institution de l'UE à être directement élue par les électeurs. Les deux autres organes principaux sont élus indirectement : la composition de la Commission européenne requiert l'approbation des députés européens, tandis que le Conseil est composé de ministres nationaux désignés par leurs gouvernements respectifs.

Les trois institutions travaillent main dans la main - pas toujours amicalement - pour faire avancer la législation dans un large éventail de domaines, tels que le climat, l'agriculture, la réglementation numérique, la migration et l'asile, le marché unique, la protection de l'environnement et le budget commun.

Quand les élections auront-elles lieu ?

Les élections au Parlement européen auront lieu entre le 6 et le 9 juin et seront organisées conformément aux règles électorales de chaque État membre. Les électeurs choisiront les représentants de leur pays sur des listes ouvertes, semi-ouvertes ou fermées. La proposition d'introduire des listes transnationales n'a pas été retenue.

Le scrutin débute aux Pays-Bas le jeudi 6 juin, suivi de l'Irlande le vendredi 7 juin. La Lettonie, Malte et la Slovaquie participeront le samedi 8 juin, tandis que les autres pays voteront le 9 juin, le dimanche.

La République tchèque et l'Italie permettront de voter deux jours de suite : vendredi et samedi pour les Tchèques, samedi et dimanche pour les Italiens.

Quel est l'âge minimum pour voter ?

Tout comme le jour de l'élection, cet âge dépend de votre nationalité.

Dans la majorité des États membres, l'âge minimum pour voter est de 18 ans. Toutefois, ces dernières années, quelques pays ont abaissé ce seuil afin d'augmenter le taux de participation. En Grèce, les personnes âgées de 17 ans ou plus sont autorisées à voter. En Belgique, en Allemagne, à Malte et en Autriche, l'âge limite a été fixé à 16 ans.

En revanche, l'âge minimum des candidats au Parlement va de 18 ans, dans des pays comme l'Allemagne, la France et l'Espagne, à 25 ans en Grèce et en Italie. Tous les citoyens de l'UE ont le droit de se présenter dans un autre pays de l'UE s'ils y résident.

Cela signifie-t-il qu'un plus grand nombre de personnes iront voter ?

C'est l'une des questions les plus brûlantes à Bruxelles. Depuis des décennies, les élections européennes sont marquées par un faible taux de participation. En 2019, le taux de participation s'est élevé à 50,66 %. C'est la première fois qu'il redépassait le seuil des 50 % depuis 1994.

Cette année, l'Union espère au moins atteindre à nouveau la barre des 50 %. En pratique, cela signifiera 185 millions de bulletins de vote sur les 370 millions d'électeurs éligibles estimés.

Les jeunes sont considérés comme un groupe démographique clé pour augmenter le taux de participation. Cela explique pourquoi les fonctionnaires de l'UE ont jeté leur ambitieux dévolu sur Taylor Swift et d'autres célébrités de premier plan pour convaincre la génération Z et les milléniaux de se rendre aux urnes.

Le vote est-il obligatoire ?

Le vote n'est obligatoire que dans quatre États membres : la Belgique, la Bulgarie, le Luxembourg et la Grèce. Cette disposition est appliquée avec indulgence et ne se traduit pas nécessairement par des chiffres plus élevés. En 2019, la Grèce a enregistré un taux de participation de 58,69 % et la Bulgarie de 32,64 % seulement.

Néanmoins, il est fortement recommandé de voter pour faire entendre sa voix.

Le Parlement européen est la seule institution de l'Union européenne à être directement élue par les citoyens. Jean-Francois Badias/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Puis-je voter depuis l'étranger ?

En règle générale, oui. Mais cela change d'un pays à l'autre.

Tous les États membres, à l'exception de la République tchèque, de l'Allemagne, de l'Irlande, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de l'Autriche et de la Slovaquie, autorisent leurs citoyens à voter dans les ambassades et les consulats à l'étranger, une démarche qui nécessite souvent une inscription préalable. La Bulgarie et l'Italie n'autorisent cette option qu'à l'intérieur d'un autre pays de l'UE.

Parallèlement, la Belgique, l'Allemagne, l'Estonie, l'Espagne, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la Slovénie, la Finlande et la Suède autorisent les électeurs à envoyer leur bulletin de vote par la poste. Dans certains cas, les frais d'envoi peuvent être remboursés.

En outre, la Belgique, la France et les Pays-Bas autorisent le recours aux procurations : une personne qui ne peut pas se rendre aux urnes peut désigner une autre personne pour voter en son nom.

À ce jour, l'Estonie est le seul pays de l'UE à proposer le vote électronique.

En revanche, une minorité d'États membres n'offrent aucune possibilité de voter depuis l'étranger : la République tchèque, l'Irlande, Malte et la Slovaquie.

Pour plus d'informations sur la manière de voter, consultez le site web du Parlement.

Quand connaîtrons-nous les résultats ?

Les résultats des élections ne seront pas annoncés avant dimanche soir. Cela permet d'éviter que les pays qui votent plus tôt dans la course n'influencent le résultat des retardataires.

Les services du Parlement européen ont l'intention de publier les premières estimations partielles à 18 h 15 dimanche et la première projection de l'hémicycle complet à 20 h 15. Ces données combineront les votes estimés et les sondages d'opinion pré-électoraux.

À 23 heures, une fois que tous les bureaux de vote auront fermé dans tous les États membres, nous disposerons d'un aperçu fiable et complet de la composition du prochain Parlement européen.

Que se passe-t-il après les élections ?

Peu après les élections, les autorités nationales communiqueront au Parlement qui a été élu (et qui a été disqualifié) afin que l'hémicycle puisse commencer à se constituer.

Les députés européens doivent s'organiser en groupes politiques en fonction de leur idéologie et de leurs priorités. Ces groupes doivent comprendre un minimum de 23 législateurs issus d'au moins sept pays. Les exclus seront considérés comme des "non-inscrits" et auront moins d'importance dans les débats et les commissions.

L'hémicycle actuel compte sept groupes : le Parti populaire européen (PPE), les Socialistes et Démocrates (S&D), Renew Europe, les Verts/Alliance libre européenne, les Conservateurs et Réformistes européens (ECR), Identité et Démocratie (ID) et la Gauche.

La 10ème législature débutera le 16 juillet, date de la première séance plénière. Ce jour-là, les 720 députés européens éliront le président du Parlement, 14 vice-présidents et cinq questeurs.

La première session durera jusqu'au 19 juillet et verra la sélection des commissions et sous-commissions. Mais les postes de présidents, que les principaux groupes se partagent traditionnellement dans un jeu de marchandage, seront annoncés dans les jours qui suivront la plénière.

Qu'en est-il des Spitzenkandidaten ?

En 2014, l'UE a décidé d'essayer quelque chose de nouveau : avant les élections européennes, chaque parti a été invité à désigner publiquement un candidat principal, ou Spitzenkandidat en allemand, pour présider la Commission européenne, l'institution la plus puissante et la plus influente de l'Union.

Cette présélection, selon l'idée reçue, devait rendre la Commission plus démocratique et plus responsable aux yeux des électeurs européens.

Après que le PPE ne remporte les élections de 2014 (avec 221 sièges), les dirigeants de l'UE ont ensuite respecté le nouveau système et ont nommé Jean-Claude Juncker, lecandidat du PPE, au poste de président de la Commission. L'hémicycle a ensuite approuvé sa candidature à la majorité absolue.

Cependant, en 2019, les choses ont pris une tournure surprenante : le candidat déclaré du PPE, Manfred Weber, a été écarté sans cérémonie par les dirigeants de l'UE (plus particulièrement par le Français Emmanuel Macron). Ce rejet a conduit à l'apparition surprenante d'Ursula von der Leyen, qui avait été totalement absente pendant la course.

La nomination d'Ursula Von der Leyen, qui a survécu à l'hémicycle par une marge infime, a incité les analystes et les journalistes à prononcer la mort des Spitzenkandidaten.

La course de 2024 s'accompagne d'une tentative de relance du système : cette année, Ursula Von der Leyen se présentera en tant que candidate principale. Les socialistes, les Verts et la gauche ont également pris des mesures pour présenter un candidat à la présidence. Mais d'autres groupes, comme Renew Europe et ID, continuent de rejeter le système, car il n'a pas de fondement dans les traités de l'UE.

Quelle que soit l'origine du candidat, le Parlement a l'intention de tenir une session plénière entre le 16 et le 19 septembre pour permettre à la personne nommée de faire son discours politique et d'obtenir le soutien d'au moins 361 de ses 720 membres.

Si le président de la Commission est élu lors de cette session, le Parlement commencera les auditions des commissaires désignés en fonction des portefeuilles qui leur ont été attribués. En 2019, trois noms proposés ont été rejetés au cours de la procédure d'examen.

Une fois que tous les commissaires désignés auront survécu aux auditions, qui peuvent durer des heures et devenir acrimonieuses, le Parlement organisera un vote de confiance sur l'ensemble du collège des commissaires pour un mandat de cinq ans. Ce n'est qu'à ce moment-là que la nouvelle Commission entrera en fonction et que le travail législatif commencera.