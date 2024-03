On Air : Euronews a présenté sa couverture des élections européennes

Euronews a présenté comment elle couvrira les élections européennes qui auront lieu du 6 au 9 juin 2024.

PUBLICITÉ

En direct de Bruxelles, au cœur de l'Union européenne, Euronews a lancé sa couverture des prochaines élections européennes le mardi 19 mars avec l'événement "On Air".

Des centaines d'invités ont assisté à cet événement au cours duquel les questions politiques les plus brûlantes qui affecteront les électeurs appelés à voter ont été discutées. Le débat a notamment porté sur la nécessité pour des médias fiables d'arriver informés aux élections.

L'événement a également été l'occasion de présenter le nouveau siège d'Euronews à Bruxelles, situé dans le quartier européen.

"Lorsque les médias prennent les élections très au sérieux, les citoyens font de même. Lorsque les médias se mobilisent, les citoyens se mobilisent. C'est pourquoi ce rôle est, en réalité, essentiel dans la démocratie", a confié le porte-parole du Parlement européen, Jaume Duch.

"Nous avons besoin d'Euronews. Nous avons besoin d'une communication à l'échelle des médias européens", confie l'eurodéputé socialiste espagnol, Juan Fernando Lopez Aguilar. "Nous avons besoin de quelqu'un qui dise aux citoyens européens qu'il est essentiel qu'ils se montrent, qu'ils viennent et qu'ils votent".

Le président du Conseil européen, Charles Michel, et un vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, ont été interviewés dans le cadre de deux éditions spéciales de la célèbre émission The Global Conversation.

"Nous prévoyons d'être très actifs et très intenses dans la couverture de cette campagne électorale européenne au jour le jour. Nous sommes vraiment la chaîne d'information pour les élections européennes, à la fois à la télévision et en ligne, bien sûr, et sur les réseaux sociaux, et c'est ce qui motive toute la rédaction d'euronews chaque jour : faire du journalisme digne de confiance", a affirmé le CEO d'Euronews, Guillaume Dubois.

Le talk show Brussels my Love a présenté un débat avec des députés européens, et Euronews a publié le résultat d'un sondage exclusif en partenariat avec IPSOS mené dans 18 pays - montrant un soutien croissant pour les partis de droite à travers le continent.