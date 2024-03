Le PPE et le S&D en route pour les élections européennes

Les deux premières forces politiques du Parlement européen ont désormais désigné leur tête de liste pour les élections européennes de juin.

PUBLICITÉ

Les deux premiers groupes politiques au Parlement européen, le Parti populaire européen (PPE) et les sociaux-démocrates (S&D),ont désigné leur tête de liste pour les élections européennes en juin.

La défense, le climat, la politique migratoire s’annoncent comme des thèmes majeurs de la campagne. Mais pour les partis qui forment actuellement la majorité dans l’hémicycle européen, il s’agira aussi de lutter contre la poussée, annoncée par les sondages, de l’extrême droite.

Pour évoquer la stratégie politique des deux grands partis politique, Euronews a interrogé Teona Lavrelashvili analyste à l’Institut de gouvernance publique de la KU Leuven.

Euronews :

Au congrès du PPE et nous avons entendu des discours sur la défense de l’UE contre l'immigration illégale, ou des appels au soutien des agriculteurs. Dans quelle mesure le PPE a-t-il changé ces dernières années ?

Teona Lavrelashvili :

D'un côté, oui, il y a eu un changement, mais d'un autre côté, nous savons que le PPE a toujours défendu la cause des agriculteurs, les investissements et les politiques commerciales. Toutefois, la prise en compte du pouls et de la montée de l'extrême droite, qui est évidente - et je pense que les projections du Parlement lui-même prévoient également que nous serons confrontés à un tournant brutal au sein du Parlement européen - influence également la manière et le contenu du manifeste du PPE.

Euronews :

La présidente de la Commission européenne sera tête de liste du PPE et le commissaire européen en charge de l’Emploi mènera les socialistes. Comment ces deux personnes, issues de la même institution, peuvent toucher les Européens pendant la campagne ?

Teona Lavrelashvili :

Je pense qu'ils doivent en effet essayer d'avoir une approche plus locale et d'avoir non pas une solution plus simple à des problèmes complexes, mais au moins une écoute qui permette aux électeurs de sentir que leurs préoccupations ont été prises en compte. Et ces préoccupations sont de plus en plus nombreuses. Nous parlons de l'augmentation du coût de la vie. Nous parlons aussi de la question de l'immigration, qui devient également un problème en Belgique et partout, presque dans tous les États membres de l'UE. Les problèmes existent donc. Mais je doute qu'il y ait une stratégie de communication très concrète à cet égard.

Euronews :

Quel sera l'impact des manifestes politiques du PPE et du S&D sur l'avenir de l'UE après les élections ?

Teona Lavrelashvili :

Nous devons comprendre ces documents et les considérer comme des lignes directrices, des politiques clés, que les principaux partis sont prêts à mettre en pratique. Cependant, le principal défi est la fragmentation du Parlement européen, car nous savons que près de la moitié des membres du Parlement européen ne feront pas partie de la grande coalition. Cela signifie que nous sommes confrontés à un Parlement fragmenté, polarisé, qui aura un impact sur l'agenda de la Commission européenne. Par conséquent, bien que nous ayons, par exemple, des promesses de mise en œuvre effective de la prochaine phase du Pacte vert et ainsi de suite, nous devons également nous attendre à ce que ces politiques soient modifiées. Et cela dépendra, bien sûr, des individus et des partenaires de la coalition que nous verrons au sein du Parlement. Je pense que la grande coalition entre le PPE et les socialistes se poursuivra. Toutefois, elle sera davantage axée sur les thèmes et non sur une coalition traditionnelle, disons, intacte.