Pologne : Donald Tusk a rencontré son homologue ukrainien pour mettre fin au conflit céréalier

Par Somaya Aqad, AP

L'Ukraine et la Pologne ont déclaré avoir progressé jeudi dans la résolution des problèmes liés aux importations agricoles et au transport routier.

Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal s'est rendu à Varsovie pour s'entretenir avec son homologue, Donald Tusk, afin de trouver des solutions au mécontentement des agriculteurs. Une colère, qui a donné lieu à de violentes manifestations et au blocage des postes-frontières entre la Pologne et l'Ukraine.

"Le blocage de la frontière ukrainienne par certains groupes polonais nuit évidemment à l'économie de la Pologne, à l'économie de l'Ukraine et à l'Union européenne dans son ensemble. Aujourd'hui, je peux dire que nous progressons incontestablement vers la levée du blocus, mais surtout vers la résolution de tous les problèmes critiques qui conduisent à de tels blocus. Notre plan n'est pas mis en œuvre aussi rapidement que nous le souhaiterions, mais nous observons des tendances positives", a déclaré Denys Shmyhal.

"Nous recherchons des solutions qui ne conviendront peut-être pas à tout le monde, mais qui protégeront les intérêts fondamentaux des agriculteurs et des producteurs polonais et, d'autre part, ukrainiens. Nous cherchons et nous sommes sur le point de trouver une solution", a déclaré Dondald Tusk.

Les dirigeants ont déclaré que certaines propositions avaient été faites au cours des discussions, mais qu'il restait encore du travail à faire. Tous deux ont déclaré qu'il serait utile que l'Union européenne aille de l'avant avec une proposition de taxe de 50 % sur les importations de produits alimentaires provenant de Russie et du Bélarusse.

Des manifestations ont viré au drame

Les agriculteurs de nombreux pays européens ont organisé des manifestations visant, entre autres, la "politique verte" de l'UE et les importations bon marché en provenance d'Ukraine, et les tensions se sont accrues entre Kiev et son allié Varsovie au sujet de l'afflux de produits agricoles ukrainiens exonérés de taxes. La situation des barrages a déjà entraîné la mort de trois chauffeurs ukrainiens.

M. Shmyhal a déclaré que l'Ukraine avait accepté "certaines limitations", sans toutefois les préciser.

Il a également annoncé que l'Ukraine avait demandé à la Pologne lelibre passage de la frontière non seulement pour les munitions et l'aide humanitaire, mais aussi pour le carburant. "C'est important parce que cela concerne directement des questions de sécurité nationale et aujourd'hui, nous avons également discuté de cette question avec M. le Premier ministre", a noté Denis Shmyhal.