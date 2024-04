A Lisbonne, un centre d'innovation redonne vie à une ancienne gare

Ce centre d'innovation de l'Institut Supérieur Technique de Lisbonne vise à rapprocher le monde de la recherche du public, et des entreprises.

C’est une ancienne gare devenue un centre dédié aux sciences et aux savoirs. Voici le centre d'innovation de l'Institut Supérieur Technique de Lisbonne. Un centre flambant neuf où se rencontrent universitaires, entreprises et citoyens. A la suite d’une rénovation audacieuse, le centre s’ouvre désormais ouvert au public.

"Nous avons transformé le bâtiment", indique Miguel Amado, professeur d'architecture à l'Instituto Superior Técnico (IST) de Lisbonne. "Nous l'avons rénové, nous avons essayé de conserver l'image qu'il avait et nous avons utilisé de nouveaux matériaux avec des technologies bioclimatiques plus efficaces".

Une équipe d'architectes du centre d'innovation de l'IST a réalisé la rénovation de l'ancienne gare de Arco do Cego, construite en 1904, dans un souci permanent d'inventivité.

Des matériaux innovants comme l'acier, ainsi que des systèmes bioclimatiques ont été utilisés pour gagner en efficacité.

"C'était l'endroit où il y avait les rails de chemin de fer que l’on a réinterprétés", poursuit Miguel Amado, "et c'est aujourd’hui le lieu où la ventilation et la climatisation entrent en jeu, c'est-à-dire que tout le renouvellement de l'air, pour garantir la qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment, se fait du bas vers le haut, en utilisant l'effet de thermodynamique des fluides. Par conséquent, l'air froid et l'air chaud montent, et l’air est purifié par nos systèmes techniques".

Le campus d'Alameda de l'université de Lisbonne a ainsi gagné 5 000 mètres carrés pour rendre accessible au public les connaissances issues des 23 unités de recherche du centre. Il dispose d'un lieu d'exposition et d'une salle polyvalente pour accueillir des événements.

"Le savoir est généralement cantonné dans l’enceinte des universités et des unités de recherche", note Rogério Colaço, directeur de l'IST, "et là on le fait sortir de sa coquille, on montre aux gens pourquoi il est important d'investir dans le savoir et dans la recherche scientifique, dans le développement et l’entreprenariat. Quelle est la valeur ajoutée de ce que l’on fait ? L’idée, ici, c’est vraiment d’en faire une vitrine".

Ce projet a coûté 13 millions d'euros. Il a été financé à hauteur de 5,3 millions par la politique de cohésion de l'Union européenne. Le centre d'innovation de l'IST a, lui, dépensé 7,5 millions d'euros, ce qui correspond à 58 % du budget total.

Sofia a participé à la conception d'un espace d'étude qui va rester ouvert 24 heures sur 24, aussi bien pour les étudiants que pour le public.

"Nous disposons de deux espaces différents", décrit Sofia Ferreira, étudiante en master d'architecture à l'IST. "L'un où les étudiants peuvent étudier en groupe ou individuellement, avec des tables qui peuvent accueillir davantage de monde, et l'autre où ils peuvent étudier dans un environnement plus confortable".

Cette vitrine du savoir servira également à créer des synergies entre la sphère universitaire, les entreprises et la société.

Ce projet soutenu par l'Union européenne a démarré en 2021. Deux ans plus tard, en octobre 2023, le centre d’innovation technique de l’IST a ouvert ses portes, il est venu s’ajouter au campus d'Alameda dans un endroit privilégié, près du jardin Arco do Cego, fréquenté par les étudiants. Anna Sophia Güllich est allemande et étudiante en architecture à l'Institut Supérieur Technique (IST) de l'université de Lisbonne. La rénovation de ce bâtiment emblématique a été réalisée par une équipe d'architectes de l'IST. L'innovation et le caractère durable ont constitué les deux pierres angulaires du projet. Les fenêtres laissant passer la lumière naturelle, l'isolation des fenêtres et des murs et le système de ventilation font du centre d'innovation de l’IST un bâtiment peu gourmand en énergie, et qui a su conserver son caractère original.